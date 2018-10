A atriz Demi Moore relatou como foi superar a dependência de drogas

A atriz Demi Moore, que chegou a ser uma das queridinhas de Hollywood, recebeu homenagem de ‘Mulher do Ano’, pela Friendly House no último sábado (27). Durante o discurso, falou sobre a experiência com as drogas e como conseguiu dar a volta por cima.

A atriz disse que conseguiu sair do problema com a ajuda de dois desconhecidos. “Talvez tenha sido intervenção divina, mas duas pessoas que eu mal conhecia se levantaram, tomaram uma atitude e me presentearam com uma oportunidade, que eu acho que era mais um ultimato. A menos que eu estivesse morta, seria bom aparecer (na clínica)”, contou.

Em 2012, Demi passou por tratamento de reabilitação e chegou a perder os dentes por causa da dependência e do intenso estresse. “Nunca me senti bem o suficiente. Eu não tinha absolutamente nenhuma autoestima e, nesse caminho autodestrutivo, isso rapidamente me levou a uma crise”, desabafou. A atriz conta que foi muito difícil lidar com a fama.

No seu perfil oficial no Twitter, o editor da revista americana Variety, Marc Malkin, publicou o vídeo do momento em que Demi Moore recebe a homenagem e fala sobre a ajuda que recebeu.

“Isso me deu uma chance de redirecionar o curso da minha vida antes que eu destruísse tudo. É claro que eles viram mais coisas do que eu vi em mim e sou muito grata porque sem essa oportunidade e sem a crença deles em mim, eu não estaria em pé hoje”, agradeceu a atriz.

