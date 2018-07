A atriz Demi Moore teve seu cartão de crédito clonado e o ladrão gastou 652 mil reais

A atriz norte-americana Demi Moore passou por uma situação chata no início de 2018: ela teve um cartão de crédito clonado e o ladrão gastou US$ 169 mil (cerca de R$ 652 mil) em compras antes de ser pego pelas autoridades federais dos Estados Unidos.

Segundo o site TMZ, David Matthew Read enviou um e-mail para a American Express se passando pela atriz e pedindo um novo cartão para substituir um que havia sido roubado. O site não tem informações de como Read conseguiu os dados pessoais de Demi ou como desbloqueou o cartão.

O FBI, polícia federal norte-americana, identificou o ladrão através de câmeras de lojas em Los Angeles e quando foi capturado pelas autoridades, em abril, admitiu a culpa no crime. Ele ainda está preso e aguardando julgamento na cidade californiana. O TMZ entrou em contato com os representantes da atriz, mas não obteve resposta.

Namorado

Moore, aos 55 anos de idade, está namorando Nick Jonas. A ex-mulher de Ashton Kutcher foi apresentada ao ator e cantor de 25 anos por sua filha, Rumer Willis, fruto de seu casamento com Bruce Willis. Segundo uma fonte do site americano “Radar Online”, a primogênita da estrela de Hollywood que arrancou os próprios dentes durante uma crise de estresse acreditava que os dois formariam um bom casal e resolveu uni-los.

De acordo com informações da pessoa próxima aos artistas, a experiência adquirida em relacionamentos anteriores por Nick Jonas, fez Rumer Willis servir de cupido para ele e sua mãe. “Rumer sabe que Demi se atrai por homens jovens e, ao descobrir que Nick está solteiro e tem experiência com mulheres mais velhas, ele seria uma conexão amorosa”, diz a fonte sobre o americano que já se relacionou com a cantora australiana Delta Goodrem, de 33 anos, e a atriz Kate Hudson, de 38 anos. “Eles se encontraram e agora Demi e Nick estão se conectando”, garantiu.

“Nick é o homem mais novo com quem Demi se relacionou, mas também um dos mais maduros com quem ela já esteve. Ele é a prova de que idade é só um número”, diz a fonte do portal. Mas, no que depender de Demi Moore, o namoro com o astro teen ficará longe dos holofotes: ela quer o máximo de discrição possível.

Comédia

No cinema, a atriz interpretará Lucy, uma egoísta CEO de uma empresa de talheres comestíveis Incredible Edible. No filme, Lucy leva os seus assistentes numa viagem de empresa ao Novo México, onde tudo corre mal e acabam presos numa caverna.

Segundo a Empire, “Corporate Animals” ainda não possui data de estreia, embora as filmagens tenham início este mês. O filme conta ainda com Ed Helms, Jessica Williams, Karan Soni, Isiah Whitlock Jr. e Calum Worthy.

