A atriz e cantora americana Cher disse que, ao fazer 40 anos, foi chamada de “velha” por um diretor de cinema

Durante a turnê de seu mais recente show, a atriz e cantora norte-americama Cher, 72 anos, relatou ao jornal “The Hollywood Reporter” um fato ocorrido em 1986, após a festa em que comemorou o seu 40º aniversário.

Ela estava insegura com a idade, mas havia ido dormir feliz, depois de uma grande festa e de um encontro com o seu então futuro namorado Rob Camiletti. Na manhã seguinte, porém, o seu telefone tocou: do outro lado da linha, estava George Miller, diretor do longa-metragem “As Bruxas de Eastwick”.

Durante a conversa, George teria dito: “Eu só quero ligar para dizer que eu e [o também ator] Jack Nicholson consideramos você velha demais e ‘nada sexy’ para o papel, portanto não a quero para este filme”.

Ainda segundo a veterana estrela, lágrimas escorreram pelo seu rosto e o seu coração ficou partido, pois ela queria muito estar naquela comédia. Miller, por sua vez, permaneceu ao telefone e foi mais fundo na crítica à colega de atividade: “Odeio o jeito como você anda e fala, além de não gostar dos seus cabelos e dos seus olhos”.

Cansada de ouvir as ofensas, Cher teria reagido: “Ok! Olhe aqui… Você não me encontrou embaixo de uma pedra. Eu fui indicada ao Oscar [por ‘Silkwood: O Retrato de uma Coragem’] e e eu ganhei o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes [por ‘Marcas do Destino’], então tchau para você!”, desligando o telefone em seguida.

Ainda assim, Cher conseguiu o papel no filme, coestrelado por Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer, além do já mencionado Jack Nicholson.

Carreira

Depois de atuar na continuação do musical “Mamma Mia!”, Cher lançará um disco com composições do extinto grupo sueco Abba, que inspiraram o roteiro do filme, no qual contracena com Meryl Streep e Andy Garcia. A produção estreou no Brasil no dia 2 deste mês.

Em entrevista ao canal norte-americano NBC para divulgar o novo trabalho, a artista declarou que a inspiração para esse disco surgiu ao cantar uma das músicas do quarteto.

Trilha

A empresa de consultoria Oficial Charts Company, que elabora os rankings de músicas e álbuns que mais fazem sucesso no Reino Unido, anunciou que a trilha sonora do filme “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo” (título em português) lidera a lista dos discos mais vendidos nas lojas e sites britânicos.

A sequência do musical que estreou neste mês em Londres (Ingleterra) traz mais uma vez os sucessos do grupo sueco ABBA, interpretados pelas protagonistas Lilly James, Cher Amanda Seyfried e Meryl Streep, e já vendeu mais de 35 mil cópias – número considerável para os padrões atuais.

Com canções conhecidas como “Waterloo”, “Fernando” e “Dancing Queen”, o álbum ultrapassou a trilha sonora de “O Rei do Show”, com Hugh Jackman, que estreou no ano passado e permaneceu durante 21 semanas como o número um em vendas no Reino Unido.

Apesar de já fazer dez anos desde o lançamento do primeiro filme “Mamma Mia!”, a trilha sonora do musical lançado em 2008 ainda ocupa o quinto lugar entre os discos mais vendidos. Esta é a primeira vez, desde fevereiro de 1969, que três trilhas sonoras de filmes ocupam as posições mais altas da lista.

