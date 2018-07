A atriz espanhola Penélope Cruz é a nova “embaixadora” da grife Chanel

Vem da Espanha a nova embaixadora da grife francesa Chanel. A atriz Penélope Cruz, 44 anos, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu desempenho no filme “Vicky Cristina Barcelona” (2008), de Woody Allen, agora faz parte do time de garotas-propaganda da maison francesa.

O anúncio foi feito na manhã dessa terça-feira, logo após o desfile de inverno 2018/2019 de alta-costura no Grand Palais, em Paris. O ato de estreia de Penélope como embaixadora será a campanha “Cruise 2019”, clicada pelo designer e fotógrafo de moda Karl Lagerfeld, 84 anos.

A relação da estrela espanhola com a etiqueta é antiga. Ela estreou na primeira fila da Chanel em 1999. De lá para cá, não parou mais de vestir as criações de Lagerfeld no tapete vermelho. O alemão chegou a criar o figurino que a atriz usou no longa “Abraços partidos”, do diretor espanhol Pedro Almodóvar.

Ainda na semana de alta-costura de Paris, a Swarovski lançou uma linha de joias de luxo assinada pela atriz. Ou seja, Penélope está mais na moda do que nunca.

Trajetória

Em 1990 e 1991, Penélope Cruz comandou um programa de auditório na Espanha, intitulado “La Quinta Marcha”, voltado para o público jovem e que a tornou nacionalmente conhecida aos 16 anos.

No ano seguinte, estreou nos cinemas com “Jamón, Jamón”, aclamado pela crítica de seu país – no longa, ela aparecia seminua, o que contribuiu para reforçar também a sua imagem de “sex symbol” ibérica.

A notoriedade aumentou com produções como “Alegre Ma Non Troppo”, “Abre Los Ojos”, “El Amor Perjudica Seriamente La Salud”, “Carne Trémula” e “La niña de Tus Ojos”, além do vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro “Todo Sobre Mi Madre”.

Nos anos 2000, ele deu continuidade à carreira em aparições em filmes como “Woman On Top”, “Blow” e “Vanilla Sky”. Após mais alguns papéis menores, o reconhecimento internacional veio em 2006, em “Volver”, de Pedro Almodóvar, filme que arrecadou mais de 80 milhões de dólares e foi bem recebido pela crítica.

Por esse papel, recebeu sua primeira indicação ao Oscar, além de ter recebido diversos outros prêmios. Já em 2008, interpretando “María Elena”, uma mulher mentalmente perturbada em “Vicky Cristina Barcelona”, do norte-americano Woody Allen, foi amplamente premiada e aprovada criticamente, faturando o Oscar em sua segunda indicação.

Durante as gravações do longa-metragem Penélope iniciou o seu relacionamento com o ator conterrâneo Javier Bardén, 49 anos, com quem se casou oficialmente em 2010. Ele também recebeu um Oscar, de melhor ator coadjuvante, pelo thriller dramático “Onde Os Fracos Não Têm Vez”.

O êxito teve prosseguimento em 2009, quando interpretou Carla Albanese em “Nine”, recebendo sua terceira indicação ao Oscar, dentre outros prêmios. Em maio de 2011, atuou em “Piratas do Caribe”. Atualmente, está na segunda temporada da série “American Crime Story” interpretando a estilista Donatella Versace na história da morte de seu irmão, Gianni Versace.

A sua atuação no drama de suspense “Todos Lo Saben”, do iraniano Asghar Farhadi, foi bastante elogiada no último Festival de Cannes, quando rolou a pré-estreia do filme, cujo elenco conta, ainda com seu marido Javier Bardem, além do astro argentino Ricardo Darín. O longa foi rodado em Buenos Aires (Argentina) e Madri (Espanha).

No momento, a musa do cinema latino se prepara para estrelar mais um filme sob a batuta de seu grande mentor, Pedro Almodóvar, “Dolor y Gloria”, ao lado do também espanhol Antonio Banderas.

Deixe seu comentário: