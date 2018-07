A atriz Julia Roberts é uma assistente social cercada de mistérios no trailer da série “Homecoming”

O serviço de streaming Amazon Prime divulgou o primeiro trailer de “Homecoming”, série original estrelada por Julia Roberts e dirigida por Sam Esmail, de “Mr. Robot”.

Com apenas um minuto, o vídeo mostra as primeiras imagens da atriz de “Uma Linda Mulher” e “O Casamento do Meu Melhor Amigo” como a assistente social Heidi Bergman.

Após anos dedicados a ajudar soldados americanos a voltar à vida civil numa instalação secreta do governo, Heidi largou tudo para ser garçonete numa pequena cidade. Quando o Departamento de Defesa a procura para pedir explicações sobre os motivos que a levaram a trocar de emprego, a ex-assistente social percebe que há muitas histórias por debaixo dos panos.

O thriller político estrelado por Roberts foi inspirado num podcast homônimo da Gimlet Media, uma produtora americana de podcasts narrativos. Lançado em 2017, o podcast “Homecoming” logo chamou a atenção de produtores de TV. Assim que conseguiu os direitos de produção, a Amazon Prime encomendou aos roteiristas duas temporadas da série.

Com episódios de 30 minutos, “Homecoming” estreia em 2 de novembro, exclusivamente na Amazon Prime.

Fatos curiosos sobre Julia

1- Foi a primeira atriz a ganhar o Oscar, o Globo de Ouro, o BAFTA, o SAG e a Critics ‘Choice (Critics Award) pela mesma interpretação, no caso, a guerreira “Erin Brockovich”.

2- Durante a estreia de “Duplicidade” em 2009, escritor e crítico Roger Friedman acusou a atriz de ser “rude, totalmente desagradável e desdenhosa”.

3- Em 2009, Julia rejeitou os filmes “A proposta” e “Um Sonho Possível”, ambos estrelados por Sandra Bullock, que ganhou o Oscar pela última produção.

4- Julia interpretou a Sininho no filme “Hook” de Steven Spielberg, que em entrevista ao 60 Minutes respondeu que não voltaria a trabalhar com a estrela e acrescentou: “Não foi um bom momento para Julia e eu trabalharmos juntos”.

5- Ela é fã da falecida atriz Katharine Hepburn, ganhadora de quatro Oscars, considerada por muitos a melhor atriz de filmes clássicos.

6- Julia fugiu de um casamento na vida real. Três dias antes de trocar alianças com Kiefer Sutherland ela cancelou a cerimonia e fugiu para a Irlanda com o amigo Jason Patric. Em entrevista à Rolling Stone em 2006, Sutherland disse: “Agradeço a Julia por ver o quanto jovens e tontos nós éramos, mesmo no último momento”.

7- Ela se recusou a estrelar o filme “Shakespeare apaixonado”, que deu um Oscar à Gwyneth Paltrow.

8- Ela foi a primeira atriz a atingir um salário de 20 milhões de dólares com o filme “Erin Brockovich” (2000).

9- Ela é a tia da atriz Emma Roberts, que é conhecida por seu trabalho nas séries “Scream Queens” e “American Horror Story”.

