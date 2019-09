A atriz Marina Ruy Barbosa brilhou em evento glamuroso em Nova York

Quando o assunto são vestidos, a atriz Marina Ruy Barbosa é uma personagem certeira para se inspirar! Longo, midi, curto, estampado, monocromático, com texturas ou sem, a verdade é que a ruivinha está sempre acertando em cheio em suas produções para eventos que vão desde os mais casuais aos glamourosos.

Prestigiando a Semana de Moda de Nova York (Estados Unidos), a atriz, a bordo de um trench coat estiloso, conferiu a nova coleção de Outono/Inverno da Tommy Hilfiger ao lado das irmãs Hadid, Gigi e Bella, e, na última segunda-feira (9), se reuniu com um time de influenciadoras para um lançamento de linha de maquiagem da Eudora, marca na qual é garota-propaganda, em parceria com a revista “Vogue”.

Atriz brilha com look veludo e cristais

Estrela da noite, Marina Ruy Barbosa atraiu os olhares ao chegar usando um minivestido de veludo, em tom avermelhado, da Area. O slip dress ainda chamou atenção por suas aplicações de cristais em torno das alças e pode ser encontrado na loja online da grife norte-americana por 750 dólares, aproximadamente 3 mil reais, segundo a cotação atual. Para completar o visual, a artista apostou em sandália de pedrarias Sergio Rossi.

Aceitação

A peça com decote generoso em “V” deixou o corpo sequinho de Marina Ruy Barbosa em evidência.

Em recente entrevista, a carioca se diz feliz com o corpo atual, mas não esconde o desejo de passar por algumas mudanças.

“Nos aceitarmos do jeito que a somos é parte de um exercício diário. Mas volta e meia a gente pensa em mudar algo, nem que seja um corte de cabelo. Eu não sou diferente disso… Ao mesmo tempo, ando trabalhando muito dentro de mim o entendimento de que nunca vou ser unanimidade em nada (…) Outro dia, postei uma foto na piscina com meu gato. Aí algumas pessoas falaram que minha barriga estava parecendo de grávida, outras disseram que eu estava magra demais. Então, com tantas pessoas opinando sobre meu físico, como lidar com isso sem me deixar abalar?! É um trabalho pessoal diário”, explicou ela, que gerou dúvidas sobre gravidez em Ticiane Pinheiro.

Críticas

Vira e mexe, a mulher de Xandinho Negrão pega seu nome envolvido em alguma polêmica iniciado nas redes sociais, como por exemplo acusações de edições de imagem ou de procedimentos estéticos. Segundo a atriz, ela não leva essas críticas a serio. “A internet é um mar de palavras, opiniões, ataques, elogios… Não podemos levar a sério. Caso contrário, enlouqueceríamos ou viveríamos uma vida de mentira e de profunda tristeza. Penso que as pessoas falam mal das outras, geralmente, porque se acham melhores do que elas. E ainda se acham no direito de envenenar e destruir a vida alheia para se sentirem bem por um momento”, completou.

