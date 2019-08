A atriz Marina Ruy Barbosa revelou ter enfrentado uma crise de ansiedade

A atriz Marina Ruy Barbosa gosta de interagir com seus mais de 33 milhões de seguidores, e esta segunda-feira (5) foi um dos dias escolhidos para responder algumas perguntas dos fãs. Entre as curiosidades, um admirador quis saber se ela já teve uma crise de ansiedade. Marina prontamente disse que “sim”.

“É difícil. Tive algumas mais leves que outras. Fui tentando entender o que estava gerando aquilo. Músicas calmas me ajudavam (uma forma de meditação), ficar ao lado de pessoas que eu realmente confiava e me sentia à vontade, e terapia”, revelou na postagem.

Em outro momento, um deles perguntou se a ruiva, de 24 anos, se sente realizada. Sincera, ela admitiu não ter sido simples crescer diante dos olhos do público, mas que está feliz com sua trajetória pessoal e profissional.

“Acho que fui mudando conforme eu amadurecia. Nem sempre é fácil crescer com muita gente acompanhando e vigiando… Mas tenho orgulho do meu caminho e da mulher que eu me tornei”, destacou Marina.

A atriz também tirou dúvida de um admirador que perguntou se já tem uma data para ela retornar à TV. Marina, que protagonizou O Sétimo Guardião, respondeu que não vai ser em breve.

“Acho que vai demorar um pouco. Preciso me reciclar, estudar, ver coisas no mundo para depois estar pronta para outro papel. E tem que ser um personagem que me inspire. Algo muito diferente”, planejou a artista.

Sobre sua vida íntima, perguntaram como é ser casada tão jovem. Em outubro de 2017, Marina trocou alianças com Xandinho Negrão em uma festança para 800 convidados, na casa da família do piloto automobilístico, em Campinas. Teve também uma cerimônia Tailândia e outra no civil, mais intimista, meses antes.

“Acho que depende muito do parceiro, né? Eu tenho um marido bem incrível. Somos muitos unidos e amigos. Conversamos sobre todos os assuntos e aprendemos muito juntos”, pontuou.

No papo franco com os fãs, ela também respondeu, sem titubear, que deseja fazer uma vilã. E que, em casa, está aprendendo a cozinhar.

Outra mudança significativa na vida da atriz é que ela aprendeu a impor limites, e a não se cobrar tanto com relação as expectativas dos outros:

“Nem sempre eu consigo dar conta de tudo. E parei de me cobrar. Achava que tinha que suprir as expectativas de todos e fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje em dia, estou bem mais tranquila e mais amorosa comigo mesma, entendendo meus limites.”

E sobre o que mais a tira do sério… “Mentiras. E odeio situações não resolvidas. Gosto de tudo às claras.”

Vegetariana, ela disse que ainda não é 100%, mas que está no caminho e até já reduziu o consumo de carne. “Estou no processo por causa dos bichos. Tenho feito 2/3 dias da semana sem carne. É difícil, mas é um processo…”.

