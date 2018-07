A atriz Meryl Streep e a cantora Cher se beijaram na boca no tapete vermelho de novo filme Mamma Mia!

Aconteceu em Londres (Reino Unido), na segunda-feira (16), a estreia do longa “Mamma Mia! Here We Go Again”, segundo filme da franquia.

Nele, Meryl Streep, de 69 anos, encena Donna Sheridan, que vive um conflito musical para descobrir quem é o pai de sua filha, Sophie. Na sequencia, quem está grávida é Sophie. Cher, de 72, entra como voz de parte da trilha sonora.

Mas o que surpreendeu na première do longa foram as carícias trocadas pelas mulheres. Na frente de todos, a cantora abraçou a atriz e elas trocaram um beijo na boca em meio ao tapete vermelho. Amigas de longa data, já trabalharam juntas em Silkwood – O Retrato de uma Coragem, de 1983, e Ligado em Você, de 2003.

Depois, a cantora ainda tuitou “Bom… Foi uma noite incrível! Eu amo todo mundo no filme e todos que trabalharam no filme. Especialmente Mary Louise Streep [emoji de beijo]”. Em um vídeo feito no mesmo dia, é possível vê-las dando entrevista de mãos dadas e dizendo o quanto gostam uma da outra.

O filme nasceu de uma peça, e foi baseado nas músicas do grupo ABBA. Quem dá voz à canção “Fernando” no longa é Cher. A performance foi altamente elogiada, inclusive pelos donos originais da música. “O que eu posso dizer? Ela [Cher] é um ícone”, elogiou Benny Andersson para a BBC. “Ela faz com que Fernando vire dela. A música é dela, agora”, adicionou Bjorn Ulvaeus.

