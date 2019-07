A atriz Paolla Oliveira foi confundida com uma atriz pornô em site de vídeos

A atriz Paolla Oliveira, de 37 anos, está sendo confundida com uma atriz pornô americana em vídeo que circula por um site de filmes adultos. O trecho de dez segundos que mostra uma mulher bastante semelhante a ela tem sido viralizado por redes sociais e por aplicativos de bate-papo. Por isso, a atriz resolveu que vai agir.

De acordo com Ricardo Brajterman, advogado dela que assumiu o caso na manhã de terça (2), todas as medidas cabíveis serão tomadas para encontrar o autor do upload do vídeo no site. Segundo ele, após uma pesquisa, ele e sua equipe conseguiram identificar a atriz que aparece nas imagens como uma americana de nome Verônica Radke. O trecho do vídeo, segundo ele, foi retirado de um filme pornô já existente e mais antigo, de mais de seis minutos.

“A Paolla acordou e ficou sabendo que estava rolando no WhatsApp esse vídeo, onde uma sósia faz sexo explícito. Então alguém associou a ela e publicou inicialmente. Quem conhece a Paolla sabe que não é ela, pois ela tem algumas tatuagens, e a atriz do filme, não”, comenta o advogado.

A própria atriz foi às redes sociais, mostrou várias fotos de pessoas que se parecem com ela e desabafou. “Em dois minutos de pesquisa, qualquer pessoa que teve acesso a isso descobriria. NÃO SOU EU, É OUTRA MULHER”, escreve ela, chateada por alguns veículos de imprensa falarem do vídeo e usarem a palavra “supostamente” para explicar o caso.

“Esse boato que criaram a meu respeito acontece num momento em que a sociedade está mais atenta em combater todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres. Seja contra mim ou contra qualquer outra. Então não vou me calar. A cada dia, nós somos vítimas de ataques físicos e virtuais que não podem mais ser tolerados em hipótese alguma.”

A partir de agora, Brajterman explica, ambos vão à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática prestar depoimento e abrir um trâmite para a polícia tentar localizar quem jogou isso na internet e associou ao nome de Paolla.

Segundo o advogado, a partir do momento em que esse processo for aberto será pedido ao site de vídeos que passe todas as informações de quem publicou o vídeo para que ajude nas investigações. Só depois disso que eles vão pensar nos próximos passos a serem tomados.

O boletim de ocorrência ainda não foi feito, pois o caso foi descoberto na terça, e Paolla tem gravado muitas cenas na Globo. Ela interpreta Vivi Guedes, em “A Dona do Pedaço”, da TV Globo. “Vamos adotar todas as medidas necessárias”, finaliza.

Não é a primeira vez que Paolla se vê diante de uma polêmica como essa. Em 2018, Paolla teve fotos nua vazadas enquanto gravava a série Assédio. Na época, ela se revoltou. “Sou atriz e estou trabalhando em uma série que se chama Assédio, uma produção da Globo com a O2Filmes. Em um ambiente controlado, fechado e profissional, um criminoso (não há outra palavra que o defina – pois o que foi feito é crime) resolveu fazer fotos clandestinas de um momento mais sensual.”

