A atriz Sandra Bullock doou 100 mil dólares para ajudar animais após incêndio florestal na Califórnia

Sandra Bullock doou US$ 100 mil (R$ 378,7 mil) para a ajudar a salvar animais vítimas do incêndio florestal que atinge a Califórnia (EUA) desde a última quinta-feira (8).

A doação da família Bullock para a ONG HSVC (Humane Society of Ventura County) ajudará a evacuar animais salvos – incluindo cavalos, burros, porcos, galinhas, patos, cães e gatos.

Em um post no Facebook, a organização se disse profundamente agradecida pela doação. “Nossos esforços para resgatar e cuidar dos animais evacuados dos incêndios de Hill e Woolsey chamaram sua atenção e sua equipe procurou o abrigo para mostrar seu apoio. Sandra Bullock e sua família entraram em contato com outras organizações sem fins lucrativos durante esse incidente e no passado. No entanto, desta vez ela queria contribuir para aqueles na linha de frente resgatando animais em perigo e esperamos que os outros escolham fazer o mesmo.”

“Esta doação ajudará a fornecer assistência 24 horas por dia, sete dias por semana, para a contagem de animais evacuados dos incêndios. O HSVC compromete-se a cuidar desses animais pelo tempo que for necessário ou até que seus proprietários se sintam à vontade para reunir suas famílias em segurança”, declarou a ONG.

O incêndio “Camp Fire” engoliu a cidade de Paradise e é o mais mortífero da história do Estado, com com 48 mortos. Outro incêndio no Sul do Estado matou mais duas pessoas.

Deixe seu comentário: