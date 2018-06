A atriz Sandra Bullock revelou por que recusa fazer cenas de sexo em seus filmes

Sandra Bullock, queridinha norte-americana desde seu trabalho em Miss Simpatia, revelou em entrevista para a revista The Sunday Times por que não faz sequências de sexo. A atriz supostamente exige uma cláusula em seus contratos vetando esse tipo de cena.

“Eu não sou o tipo de pessoa que diz ‘Eu vou me filmar tendo relações sexuais porque vou parecer bonita.’ Não quero saber quais são os meus melhores ângulos, não quero ver e não quero ouvir.”

Essa não é a primeira vez que ela fala sobre isso. Em entrevista ao programa de televisão The Graham Norton Show, em 2013, a ganhadora do Oscar afirmou que não aparece nua para um propósito sexy, mas abre exceção para comédias, como aconteceu no filme A Proposta.

Durante um de seus primeiros projetos, a atriz foi assediada por uma pessoa de autoridade no set, chegando ao ponto de pedir para ser demitida. Por isso, faz questão de não ser sexualizada em seus longas, sempre buscando representar mulheres que são mais do que um corpo diante das câmeras.

Colaboradora do movimento Time’s Up, para o qual já doou 500 mil dólares, Sandra está em cartaz nos cinemas com Oito Mulheres e Um Segredo, junto com Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna. Seu próximo trabalho será o suspense Bird Box, em que voltará a contracenar com Sarah Paulson.

Oito Mulheres e Um Segredo

Ocean’s 8 (título original) estreou mais de 10 anos depois de Ocean’s 13 (Treze Homens e um Novo Segredo), o terceiro capítulo das aventuras de Danny Ocean (George Clooney) e seu grupo, que roubam cassinos sem perder a elegância.

Para revitalizar a saga, a Warner Bros obrigou Danny, falecido em circunstâncias desconhecidas, a dar lugar para sua irmã mais nova, Debbie (Sandra Bullock), que, assim como o irmão no início da trama, acaba de sair da prisão.

O cenário também é diferente: saem os cassinos e entra Nova York, em meio ao famoso baile de gala do Met.

O evento, organizado na vida real a cada mês de maio por Anna Wintour, editora da revista Vogue, é o momento escolhido por Debbie Ocean para roubar um colar Cartier de 150 milhões de dólares.

Para concretizar a façanha, ela reúne uma equipe de especialistas, todas mulheres. Algo raro, mas já observados em filmes como Até as Últimas Consequências (1996).

Mas Ocean’s 8 vai além e evita completamente a testosterona. O longa-metragem abre mão de elementos inerentes ao gênero.

O filme não tem armas, explosivos, violência física ou a encarnação de um rival, uma espécie de inimigo representado por Terry Benedict (Andy Garcia) em Onze Homens e um Segredo. Ficam apenas o planejamento e a execução minuciosa do plano.

