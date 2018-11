A atriz Susana Vieira tranquiliza os fãs após revelar estar com leucemia, dizendo: “estou ótima e feliz”

Após revelar o tratamento contra leucemia, Susana Vieira tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde, na segunda-feira (12). A atriz compartilhou uma foto em uma academia e agradeceu o carinho dos fãs. “Final de aula com a minha personal querida. Gratidão por todo o amor e carinho que recebi de vocês hoje! Estou ótima e feliz”.

Os internautas mandaram mensagens de apoio na rede social. “Te admiro como atriz e pessoa! Você vai vencer essa batalha! Muita força e luz”, desejou uma seguidora. “Você vencerá todas as batalhas, você é uma mulher forte”, afirmou outra.

“Doença está controlada”, explica assessoria

Em nota a assessora de Susana entregou que o tratamento da doença não é novidade. “Não é algo de agora, já tem algum tempo. Está totalmente controlada”. A atriz descobriu a leucemia há alguns anos e passou por sessões de quimioterapia no início de 2018, mesma época em que adotou cabelo mais curto. A veterana mantém a agenda pessoal e profissional mesmo com o tratamento. Susana tornou a doença pública quando gravou participação no Domingão do Faustão, que será exibido no dia 13 de janeiro de 2019.

Atriz foi internada com trombose no ano passado

Em dezembro do ano passado, a famosa passou dias internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do hospital Vitória, na zona oeste do Rio, com diagnóstico de trombose na perna. A atriz sentiu fortes dores na pernas após um voo dos Estados Unidos para o Brasil.

A veterana conseguiu alta antes do Natal e passou a data com a família. “Depois de um susto horrível, graças a Deus estou de volta à minha casa com meus cachorrinhos, com a minha família. Quero agradecer a todos vocês que me enviaram orações, mensagens, preces, carinho. Eu tenho certeza que isso colaborou muito para que eu estivesse aqui em casa hoje. [Quero agradecer] O pessoal que me cuidou no hospital, foram fantásticos!”, disse na época em vídeo compartilhado pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Ana Furtado se recupera

Assim como Susana, Ana Furtado também enfrentou problemas de saúde. Lutando contra o câncer de mama, a apresentadora fez a última sessão de quimioterapia em setembro. Na reta final do seu tratamento contra a doença, a jornalista mostrou a marca entre os seios causada pela radioterapia. “Essa é a mais nova marca que ganhei dela. Curiosamente uma cruz ✝ marca os pontos de radiação. Também vejo um sinal positivo! Tudo vai dar certo. Abençoado seja esse alvo no meu peito. Que esse feixe seja certeiro e me traga a vitória. Mais uma nessa minha jornada de luz. Que o Pai me ilumine e me proteja, amém”, escreveu no Instagram.

Ana ainda citou os aprendizados trazidos pelo câncer. “Inicio hoje a última e definitiva etapa rumo a minha cura. Ensinamentos… essa doença é uma pós-graduação intensa sobre a vida. Aprendi que preciso com urgência viver cada dia na sua plenitude e feliz, mesmo quando os dias estão nublados. Afinal, o sol sempre reaparece. E se eu vejo cada dia nascer significa que eu estou viva! E não existe privilégio maior do que esse. É engraçado me dar conta disso por causa do câncer quando na verdade essa certeza sempre esteve ali mas eu estava distraída, mais preocupada em fazer planos. Estava mais preocupada com o amanhã. Ora, não existe o amanhã sem que haja o hoje. O hoje é a coisa mais importante! Foca nele! Sem ele o amanhã não existe. Ponto. É tão fácil saber disso… entender… agora tudo ficou mais claro. Tudo ficou mais valioso! Antes e depois do câncer”, disse ela, que contou sobre a doença para poder ajudar outras mulheres.

