A autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária reforçou a imunoterapia como uma opção no tratamento do câncer de pulmão

O avanço das pesquisas sobre imunoterapia no combate ao câncer — que faz com que o próprio organismo do paciente combata as células cancerosas — nos últimos dois anos está deixando para trás a era em que a quimioterapia era a única forma de tratar tumores de pulmão em estágio avançado. Exemplo disso é um ensaio clínico apresentado nos EUA por um pesquisador brasileiro, que comparou imunoterapia com a substância pembrolizumabe e quimioterapia padrão em pacientes com câncer de pulmão avançado ou metastático. Esse é o tipo de câncer mais letal. O Inca (Instituto Nacional do Câncer) prevê 30 mil novos casos no Brasil este ano. O estudo mostrou que a imunoterapia é capaz de dar maior sobrevida com menos efeitos colaterais aos pacientes.

A imunoterapia agora também pode ser usada em combinação com o tratamento convencional, a quimioterapia, no Brasil. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a inclusão do uso combinado do pembrolizumabe com quimioterapia como primeira opção de tratamento de câncer de pulmão avançado de não pequenas células, o tipo mais comum, que responde por 85% dos casos.

Chamado Keynote-042, o trabalho apresentado pelo oncologista brasileiro Gilberto Lopes, do Sylvester Comprehensive Cancer Center da Universidade de Miami, na sessão plenária da reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, em Chicago, confirmou o que outros trabalhos já indicavam: os resultados da imunoterapia estão relacionados à quantidade no tumor do biomarcador PD-L1, uma proteína que permite que o câncer se “esconda” do sistema imunológico.

Pacientes com expressão da proteína de 1% ou mais tiveram sobrevida média quatro meses maior do que os que receberam quimioterapia. Esse tempo sobe entre os que têm mais de 50% de expressão de PD-L1: sobrevida média de oito meses a mais com o pembrolizumabe em comparação à quimioterapia.

Há casos em que pacientes não respondem à imunoterapia, mas os resultados do trabalho mostram ainda que efeitos colaterais graves ocorreram em menos de 20% dos pacientes, Já entre os submetidos à quimioterapia, foram 40%.

Tratamento caro

Uma análise anterior já havia avaliado positivamente a imunoterapia em pacientes com o mesmo tipo de câncer, mas com uma expressão maior de PD-L1. O trabalho de Lopes e seus colegas avança ao mostrar que pacientes com menor quantidade dessa proteína também se beneficiaram da imunoterapia. Ainda assim, os pesquisadores afirmam que mais estudos precisam ser feitos para definir que pacientes especificamente se beneficiariam do pembrolizumabe. O teste de patologia para o biomarcador determina os pacientes com indicação.

A oncologista Clarissa Baldotto, da Oncologia D’or e do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, ressalta que novas opções de tratamento ampliam o leque de possibilidades dos médicos, ajudando a aumentar o tempo de vida do paciente. Se uma estratégia não responde bem, há outros caminhos. Lopes concorda:

“A quimioterapia é associada a muitos efeitos secundários, e a maioria dos pacientes deixa de responder em alguns meses e vem a falecer em um ano ou dois. No estudo, mostramos que a imunoterapia teve resultados melhores: pacientes que receberam essa terapia viveram 20% mais. Teremos agora a opção de combinação de quimioterapia com imunoterapia e, provavelmente, isso também será parte do nosso padrão-ouro de tratamento.”

A combinação à qual ele se refere foi aprovada pela Anvisa. O estudo Keynote-189, apresentado em abril deste ano, foi utilizado como base para a decisão da agência brasileira. O trabalho mostrou que o pembrolizumabe associado à quimioterapia na primeira linha de tratamento para pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células avançado reduziu em cerca de 51% o risco de progressão da doença ou morte em comparação ao tratamento padrão com quimioterapia.

O acesso a esse tipo de tratamento nos serviços público e privado esbarra no preço. O do pembrolizumabe, desenvolvido pela americana MSD e primeira imunoterapia com benefício de sobrevida global comprovada, não foi alterado com a aprovação da Anvisa. O frasco custa R$ 14.507,04.

