A avenida Ipiranga, em Porto Alegre, ganhou mais uma ponte sobre o Arroio Dilúvio

Localizada no trecho da avenida Ipiranga em frente ao campus central da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica), na Zona Leste de Porto Alegre, uma nova ponte do Arroio Dilúvio foi inagurada pela prefeitura no final da manhã dessa sexta-feira. A estrutura consta em um termo de compromisso firmado com a instituição de ensino superior, que deverá cumprir uma série de compensações pela obra.

A Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana) fiscalizou a execução da obra, que durou cinco meses, a um custo de R$ 2,6 milhões bancados pela Universidade e que abrangem a ponte em si (diante do Museu de Ciências e Tecnologia), bem como a revitalização de uma área de 11 mil metros quadrados da via (entre as avenidas Salvador França (Terceira Perimetral) e Cristiano Fischer e um novo paisagismo e mobiliário urbano, com intervenção artística.

Nesta primeira etapa, foi liberado o retorno sobre a ponte no sentido para quem pretende voltar ao Centro Histórico. Em uma segunda fase, cuja conclusão está prevista para o primeiro semestre do ano que vem, a ponte servirá para o acesso rápido ao Campus da Saúde da PUCRS, facilitando inclusive o ingresso de veículos ao Hospital São Lucas e Instituto do Cérebro, no lado oposto ao do Reitoria.

Ao assinar o documento de entrega da obra à população, o prefeito Nelson Marchezan Júnior elogiou a rapidez dos trabalhos e a importância da participação de iniciativa privada: “Se a obra fosse feita pela prefeitura, passaria por uma licitação com prazos legais, em um processo demorado, árduo e burocrático. Com esse instrumento [parceria], conseguimos em tempo menor e sem ônus aos cofres públicos”.

Já o reitor Evilázio Teixeira salientou a função institucional da PUCRS. “A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul é um lugar para construir uma sociedade melhor, proporcionando maior qualidade de vida às pessoas. Este tipo de entrega justifica a existência da instituição.”

Em abril, a PUCRS aderiu ao programa de adoção de verdes complementares, ao assumir o canteiro central desse trecho da Ipiranga. Segundo a prefeitura, a manutenção de toda a avenida custa aos cofres municipais um total superior a R$ 500 mil por ano, dos quais R$ 83 mil somente no trecho entre as Cristiano Fischer a a Salvador França. A Universidade deve investir aproximadamente R$ 200 mil nessa área durante os próximos dois anos.

Características

A ponte tem 26,5 metros de extensão e 13,6 metros de largura, abrigando três faixas de rolamento, uma de ciclovia e outra de passeio, além da sinalização viária, com semáforo, placas e faixas pintadas. Um novo paisagismo foi instalado na área (de 11 mil metros-quadrados) pela universidade, com mudas de grama-preta, barba-serpente e lambari, cultivadas no próprio Campus.

Já a ciclovia tem recuos para espaços de descanso, totens informativos ou educativos e pinturas artísticas da arquiteta Suyê Zucchetti inspiradas em elementos da natureza e da vida urbana. Segundo a EPTC (Empresa Pública de Circulação e Transporte), em média 55 mil veículos passam diariamente pelo trecho da avenida, uma das principais da capital gaúcha e que conta com outras 17 pontes, além de cinco passarelas para pedestres (uma delas também em frente à PUCRS).

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: