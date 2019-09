A balança comercial brasileira teve superávit de 3,284 bilhões de dólares em agosto. O resultado é o melhor em dois anos

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 3,284 bilhões (R% 13,65 bilhões) em agosto, melhor saldo para o mês desde 2017, informou o Ministério da Economia nesta segunda-feira (2). O resultado se deve ao declínio das importações registradas no último mês.

O dado veio em linha com expectativa de um saldo positivo de US$ 3,2 bilhões (R$ 13,3 bilhões), conforme pesquisa Reuters com analistas.

Em agosto, as exportações tiveram um recuo de 8,5% sobre igual mês do ano passado, pela média diária, a US$ 18,853 bilhões (R$ 78,31 bilhões).

Já as importações tiveram uma retração maior, de 13,3% na mesma base de comparação, a US$ 15,569 bilhões (R$ 64,72 bilhões).

“Essa redução é influenciada por base de comparação alta”, afirmou o subsecretário de Inteligência Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão.

Ele lembrou que, em agosto de 2018, houve operação de exportação de plataforma de petróleo no valor de US$ 1,3 bilhão (R$ 5,4 bilhões) e uma operação de importação do mesmo tipo de US$ 2 bilhões (R$ 8,3 bilhões).

Desconsideradas essas transações, a queda nas exportações em agosto deste ano sobre um ano antes teria sido de 2,7% e nas importações, de 2,6%.

“Ainda uma redução na casa de 2%”, pontuou Brandão. Em relação às exportações, ele atribuiu a performance no vermelho à redução nos embarques de soja, commodity que apresenta preços menores este ano, além de volume exportado menor, diante de menor demanda mundial pelo grão em função de problema sanitário no rebanho suíno chinês.

O subsecretário também lembrou que as vendas de automóveis caíram,afetadas pela crise na Argentina. No acumulado dos oito primeiros meses do ano, a balança comercial ficou positiva em US$ 31,759 bilhões (R$ 132,038 bilhões), retração de 12,9% sobre igual período do ano passado, também pelo critério da média diária.

De janeiro a agosto, as exportações exibiram um recuo de 5,2%, ao passo que as importações caíram 2,8%.