A balança comercial registrou saldo positivo de quase 5 bilhões de dólares em março

De acordo com o governo, os principais compradores de produtos brasileiros no primeiro trimestre deste ano foram: China, Hong Kong e Macau (US$ 14,3 bilhões); Estados Unidos (US$ 6,7 bilhões); Argentina (US$ 2,3 bilhões); Países Baixos (US$ 2 bilhões); e Panamá (US$ 1,4 bilhão).

Saldo e projeções

No ano passado, a balança comercial registrou superávit de US$ 58,3 bilhões. Com isso, o saldo positivo, assegurado principalmente pela exportação de produtos básicos, ficou 13% abaixo do de 2017.

A expectativa do mercado financeiro para este ano é de nova queda do saldo comercial. Segundo pesquisa realizada pelo Banco Central na semana passada, a previsão para 2019 é de um saldo positivo de US$ 50,25 bilhões nas transações comerciais do país com o exterior.

O Banco Central, por sua vez, prevê um superávit da balança comercial de US$ 40 bilhões para este ano, com exportações em US$ 247 bilhões e importações no valor de US$ 207 bilhões.

O Ministério da Economia estimou nesta segunda-feira, pela primeira vez, o saldo da balança comercial para este ano. A previsão é de que o superávit (exportações menos importações) some US$ 50,1 bilhões, com US$ 245,9 bilhões de exportações e US$ 195,8 bilhões de compras do exterior.