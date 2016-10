A barba perfeita? Homens recorrem a transplante para aumentar autoestima

Segundo o cirurgião Thiago Bianco, cada dia mais homens estão encontrando no transplante de barba o método definitivo para obter o desejado visual.

“A motivação do homem que busca o transplante de barba é variada, mas está sempre relacionada com um desejo que vem desde a adolescência associado ao aumento da autoestima. Estudos demonstram que homens com barba são mais atraentes ao sexo oposto, pois a barba dá uma impressão de aumento do maxilar dando um aspecto mais masculino”, contou o médico, revelando que apenas na sua clínica o método já é o segundo mais procurado, perdendo apenas para o transplante capilar.

Considerada uma cirurgia de baixo risco, a operação é feita também para corrigir falhas da barba, podendo ajudar a esconder marcas de acne e outras cicatrizes da pele. O procedimento consiste na retirada de fios do cabelo, que são transplantados para o rosto.

