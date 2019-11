A bateria do celular está gastando muito rápido? Veja algumas dicas para solucionar o problema

O carregamento demorado da bateria é apenas uma das dificuldades apresentadas pelos celulares com sistema Android quando o desempenho da bateria está fraco. Veja, a seguir, alguns dos piores problemas desse tipo e as suas respectivas possibilidade de solução.

– Aplicativos com “fome” de bateria: antes de tudo, é preciso aprender sobre o comportamento da bateria, a fim de localizar o problema e encontrar uma solução. Para obter uma melhor compreensão do que faz a sua bateria cair, vá em Configurações > Bateria. Se você encontrar aplicativos nesta tela que estão usando muita bateria, pense se você realmente precisa deles.

É possível economizar a vida da bateria removendo os aplicativos de que você não depende. Caso queira entrar em mais detalhes sobre o uso de bateria do seu smartphone, você encontrará uma série de aplicativos na Play Store que fornecem estatísticas e informações detalhadas sobre o consumo da bateria. Recomendamos o GSam Battery Monitor.

– Substitua sua bateria antiga por uma nova: se o smartphone tiver dois anos ou mais, a triste verdade é que sua bateria pode estar simplesmente morrendo de morte natural. Se você não tiver muitos processos em segundo plano em execução e estiver mantendo o brilho da tela reduzido, deve ficar atento. Pode já ser a hora de trocar – ou a bateria ou o próprio celular.

Os fabricantes costumam dizer que uma bateria deve funcionar bem para até 1.000 cargas, mas isso depende de muitos fatores. Se você tem um smartphone com bateria removível, por exemplo, basta comprar uma nova (uma grande vantagem ao escolher um smartphone com bateria removível).

– O seu carregador não funciona: se depois de uma noite toda recarregando você percebe que a bateria do seu smartphone drena super rápido, então vale a pena conferir na primeira hora da manhã se ela está realmente carregada em 100%. Caso contrário, você está olhando para um carregador defeituoso.”

Verifique se o seu cabo funciona com outro telefone ou, inversamente, se o seu telefone funciona com outro cabo. Se o seu carregador se revelar defeituoso, lembre-se de comprar apenas carregadores de fabricantes confiáveis, caso contrário você se arrisca a tornar-se o assunto dessas histórias de notícias muito freqüentes sobre telefones que incendeiam casas e pessoas.

– Sistema Android usando muita bateria: um dos maiores consumidores de bateria no seu telefone é o serviço “Sistema Android”. Isso mantém todo o seu dispositivo funcionando sem problemas, então, naturalmente, usa muita bateria, mas não deve ser mais de 25%. Se estiver usando mais do que isso, então você pode ter um problema.

Esse problema pode ser resolvido com o downgrade do seu dispositivo Android para uma versão mais antiga do Android. Na internet, basta pesquisar “downgrade do [modelo do aparelho]” no AndroidPIT ou mesmo no Google. Caso isso falhe, talvez seja necessário restaurar o seu dispositivo.

Brilho de tela

– Desligue o brilho automático: embora o brilho automático seja geralmente suficientemente sofisticado para produzir uma configuração de visualização confortável para cada indivíduo, não é capaz de selecionar a configuração ideal.

Definir o nível de brilho por você mesmo sempre proporcionará uma vida útil melhor da bateria, desde que você o configure para um valor comparativamente baixo. Felizmente, a plataforma Android torna muito fácil ajustar as configurações de brilho e pode ser facilmente ajustado a partir do menu de configurações rápidas com um deslize para baixo com dois dedos.

– Diminua o tempo-limite da tela: é um fato bem conhecido que a tela é uma das maiores fontes de drenagem de bateria em um smartphone Android, portanto, gerenciá-la é crucial para sua longevidade. A configuração “modo ocioso” determina por quanto tempo a sua tela permanecerá acordada depois de você parar de mexer nela.

Se a tela continuar ligada enquanto você não está olhando, está desperdiçando uma bateria preciosa. É melhor configurar esse tempo para um mais baixo, com o qual você está confortável com uso regular, e apenas alterá-lo quando precisar. Não se preocupe com os aplicativos que exigem que a tela permaneça ligada permanentemente, como jogos ou leitores de livros eletrônicos, eles sabem ficar acordados, independentemente da configuração que você fez no sistema.