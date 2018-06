A Bélgica sofreu no primeiro tempo, mas bateu o Panamá por 3 a 0

A Bélgica comprovou em campo por que é considerada uma das favoritas a levar o Mundial e estreou com vitória sobre o Panamá por 3 a 0, nesta segunda-feira (18), em Sóchi, pelo Grupo G. O placar foi elástico, mas não foi o passeio que muitos esperavam no primeiro tempo, quando a Bélgica sofreu com a retranca do Panamá e passou zerada.

No segundo, porém, as estrelas belgas deslancharam. Mertens fez um golaço logo no segundo minuto, e Lukaku, primeiro camisa 9 a marcar no campeonato, fez mais dois – um de cabeça completando passe de trivela de Kevin de Bruyne, outro aproveitando enfiada de Eden Hazard. Aos panamenhos, que fizeram seu primeiro jogo na história dos Mundiais, fica a missão de tentar pontuar nos dois jogos seguintes.

Para a estreia no Mundial, o técnico espanhol Roberto Martínez teve dois desfalques, ambos no setor defensivo: os zagueiros Vicent Kompany e Thomas Vermaelen.

No Panamá, Hernán Darío Gómez, que volta ao Mundial depois de ter comandado a Colômbia, em 1998, e o Equador, em 2002, preferiu deixar o veterano zagueiro Baloy, de 37 anos, no banco. Além disso, há dez dias, Gómez perdeu o meia Alberto Quintero, que fraturou o pé direito na derrota para a Noruega, por 1 a 0, em amistoso de preparação para o torneio disputado em Oslo.

Os dois times começaram com posturas bastante definidas. Com dois alas avançados e três atacantes, a Bélgica entrou em campo decidida a atacar o adversário, que adotava uma postura totalmente defensiva, com um esquema com quatro zagueiros e cinco meio-campos. Apenas Blas Pérez, principal nome do time, ficava no setor ofensivo.

Apesar do bloqueio defensivo, os belgas imprimiram um forte ritmo desde o apito inicial, colocando Penedo para trabalhar. O primeiro lance ocorreu aos 5 minutos. Meunier arrancou pela direita e inverteu o jogo. Carrasco bateu de chapa, mas o goleiro defendeu. Três minutos mais tarde, aos 8, Mertens recebeu de Hazard e chutou no ângulo, meio sem jeito. Penedo colocou para escanteio.

Nas poucas oportunidades que tinha com a bola nos pés, o Panamá ainda errava passes. E quase se complicou aos 11 minutos. Torres ficou com a bola depois de lançamento errado de Mertens e fez o recuo para Penedo. Esperto no passe telegrafado, o meia do Chelsea chegou antes do goleiro e bateu ao lado do gol.

Aos 19 minutos, Escobar tentou afastar e foi desarmado por Mertens, que cruzou na medida, rasteiro, para Lukaku. Com o goleiro já batido no lance, o artilheiro estava pronto para concluir para a meta vazia, mas Román Torres se antecipou e impediu o gol.

O gol veio no primeiro lance do segundo tempo. Aos 2 minutos, Mertens tentou cruzar para Lukaku. A zaga afastou, e a bola voltou para o próprio meia belga, que bateu de primeira, sem deixar cair, no ângulo de Penedo, que até pulou, mas nada pôde fazer.

Após o gol, o Panamá começou a se expor mais e criou a única chance no jogo aos 9 minutos. Murillo apareceu nas costas de Vertoghen e recebeu lançamento na cara do Cortouis, que foi rápido ao perceber a jogada e abafou a batida do adversário.

Sumido no jogo até então, De Bruyne surgiu aos 23 minutos e foi decisivo. Depois de tabela com Hazard, o meia do City cruzou de três dedos para a área e encontrou Lukaku, que se antecipou ao zagueiro e tocou de cabeça para marcar o segundo da Bélgica no jogo.

A porteira, enfim, abriu. O Panamá se expôs e, em contra-ataque mortal, os ‘Diabos Vermelhos’ fizeram o terceiro aos 29 minutos. De Bruyne recuperou a bola na defesa, tocou para Hazard, que lançou Lukaku nas da defesa. O artilheiro recebeu livre e só teve o trabalho de tocar por cima de Penedo para ampliar o marcador.

