A Bélgica venceu a Inglaterra por 1 a 0 pelo Grupo G do Mundial e ficou em primeiro lugar na chave

Com a vitória de 1 a 0 sobre a Inglaterra pelo Grupo G do Mundial, a Bélgica ficou em primeiro lugar na chave e agora enfrenta o Japão na segunda-feira, às 15h, em Rostov. A partida valia a colocação no grupo para as seleções, que já estavam classificadas. Os ingleses pegam a Colômbia na terça-feira, às 15h, em Moscou.

A festejada seleção belga, que até agora tem 100% de aproveitamento, pode pegar o Brasil, caso este passe pelo México e a própria Bélgica pelo Japão. Já o vencedor de Inglaterra e Colômbia pega quem vencer entre Suécia e Suíça.

Os desclassificados Panamá e Tunísia se enfrentaram para finalizar a posição no grupo, com vitória dos tunisianos por 2 a 1, deixando os panamenhos em último lugar.

Cartões amarelos

A Bélgica entrou em campo com três amarelos, contra dois dos ingleses. E só os belgas foram advertidos na etapa inicial: primeiro Tielemans, depois Dendoncker, ambos por falta em Danny Rose. Se o jogo terminasse empatado, Bélgica e Inglaterra ficariam iguais em pontos e gols, e a liderança do Grupo G seria definida no Fair Play – neste caso, daria Inglaterra, com apenas duas advertências no total, contra cinco dos belgas. Vale ressaltar que os dois cartões da Bélgica foram com o jogo ainda em 0 a 0, e muitos torcedores belgas comemoraram as advertências.

O jogo

Alguns jogadores reservas pareciam querer mostrar serviço, como Vardy, pela Inglaterra, e Fellaini, na Bélgica, fazendo com que a partida começasse bem, com boa movimentação. Os ingleses estavam melhores, mas foram os belgas que quase marcaram, numa falha coletiva da zaga da Inglaterra. Mas a partir dos 20 minutos, as primeiras vaias começaram a surgir, com a diminuição de ritmo das equipes.

Ambas as seleções voltaram mais ligadas para o segundo tempo, e foi aí que Januzaj abriu o placar, aos 5 minutos, ao receber da direita, puxar para o meio e chutar de esquerda. Ele já é conhecido dos ingleses, como ex-jogador do Manchester United e atualmente na Real Sociedad. A seleção inglesa partiu para cima, mas perdeu uma grande chance aos 20. No entanto, no final, foram os belgas que estiveram mais perto de ampliar do que os ingleses de empatar.

Poupados

Os craques Harry Kane, Dele Alli, Sterling, Lukaku, Eden Hazard e Kevin De Bruyne ficaram no banco de reservas, poupados pelos dois treinadores.

Entregada

O temor de que acontecesse uma “entregada” por parte dos belgas para ficar em segundo lugar e ter um adversário mais fácil no mata-mata não se confirmou e os reservas venceram a partida, que teve vaias no início mas golaço na etapa final.

Escalações

O técnico Gareth Southgat, da Inglaterra, colocou em campo Pickford, Phil Jones, Stones (Maguire) Cahill, Alexander-Arnold (Welbeck), Delph, Dier, Loftus-Cheek, Danny Rose, Rashford e Vardy.

Já o técnico da Bélgica, Roberto Martínez, escalou Courtois, Bendoncker, Boyata, Vermaelen (Kompany), Thorgan Hazard, Fellaini, Dembélé, Chadli, Januzaj (Mertens), Tielemans e Batshuayi.

