A Biblioteca Pública do Estado recebe neste sábado o show “Ruídos e Silêncios”, que comemora os 50 anos de atividades do grupo vocal Expresso 25

O Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado recebe neste sábado, às 18h, o espetáculo “Ruídos e Silêncios”, do grupo vocal porto-alegrense Expresso 25, que comemora neste ano o seu cinquentenário de fundação. Em destaque, um show repleto de alusões ao universo das bibliotecas, marcado por ruídos e silêncios.

Para isso, o maestro Pablo Trindade transforma ruídos em músicas, interpretando arranjos próprios para 14 clássicos do repertório da MPB, em formato acústico. O foco são composições de Tom Jobim, Guinga, Ivan Lins e Djavan, com ou sem parceiros.

As peças escolhidas são “As Aparências Enganam” (Tunai e Sérgio Natureza), “Choro pro Zé”, “Catavento e Girassol” e “Baião de Lacan” (Guinga e Aldir Blanc), “O Bêbado e a Equilibrista” (João Bosco e Aldir Blanc), “Aos Nossos Filhos”, “Lua Soberana” e “Cartomante” (Ivan Lins e Vitor Martins), “Faltando Um Pedaço” (Djavan), “Estrada do Sol” (Tom Jobim e Dolores Duran), “Sabiá” (Tom Jobim e Chico Buarque), “Wave” e “Águas de Março” (Tom Jobim).

Os ingressos têm valores entre R$ 40 e R$ 20 (estudantes e pessoas acima de 60 anos) e podem ser adquiridos no local. A Biblioteca Pública fica na esquina das ruas Riachuelo e Ladeira, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Livro e filme

A ocasião também marcará a entrega à diretora da Biblioteca Pública, Morganah Marcon, de 100 exemplares do livro “Uma História do Canto Coral no Brasil” e de 100 do filme de mesmo título. Ambas as produções celebram as cinco décadas de atividades do Expresso 25, que iniciou sua trajetória como Coral 25 de Julho, na capital gaúcha.

Editado pelo Coletivo Catarse de Comunicação, o material será direcionado às bibliotecas do interior gaúcho, por meio do SEBP (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas) do Rio Grande do Sul, que funciona no prédio histórico da instituição.

O livro reúne documentos, imagens, depoimentos e o trabalho de pesquisa, realizado pela historiadora Angélica Boff, sobre o acervo reunido ao longo das cinco décadas de intensa vida artística de um dos grupos mais marcantes do movimento coral no Estado e que é berço da criação da Federação de Coros do Rio Grande do Sul.

Já o documentário “Uma Viagem de 50 anos” narra essa trajetória, que inclui dezenas de turnês pelo Brasil, América Latina e Europa. Além das imagens de arquivo, são veiculados depoimentos de integrantes e maestros, o que representa uma importante referência para a história da música produzida no Rio Grande do Sul. Haverá exemplares à venda no evento.

(Marcello Campos)

