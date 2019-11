A Black Friday vem aí; Veja os produtos mais procurados no Brasil

Mais da metade dos brasileiros já está se preparando para a Black Friday 2019 e começou a fazer pesquisas prévias de preços. É o que revelam dados do site Reclame Aqui divulgados com exclusividade para o TechTudo. Segundo a pesquisa, 64,6% dos consumidores estão apurando os valores cobrados atualmente nas lojas para comparar ofertas e comprar depois. Os números também mostram que o evento já virou tradição no Brasil: 83,7% da população já participou de edições anteriores da Black Friday, que neste ano ocorre em 29 de novembro.

A expectativa é que os brasileiros vão aderir em massa à sexta-feira de promoções. De acordo com o levantamento do Reclame Aqui, que ouviu 3.519 pessoas de 16 a 30 de outubro, 70,7% dos entrevistados pretende comprar na Black Friday 2019. A intenção de compra se manteve igualmente expressiva em relação a 2018, quando 72,4% das pessoas disseram ter interesse em participar do evento.

Ainda segundo a pesquisa, 22,2% dos consumidores pretendem gastar de 1 mil reais a 2 mil reais na Black Friday. Em seguida, vêm os que planejam fazer compras mais modestas (15,3%), de 400 reais a 600 reais. Aqueles que pretendem desembolsar mais de 3 mil reais em produtos correspondem a 10,6% da população.

Roupas, calçados (exceto tênis) e acessórios lideram o ranking de intenções de compra e são o alvo de 12,75% dos compradores na Black Friday. Em segundo e terceiro lugar, vêm os smartphones (9,7%) e eletrodomésticos (9,1%). A lista é seguida por televisores (7,9%) e eletrônicos como caixas de som, fones de ouvido e câmeras fotográficas (6,8%), números que demonstram a preferência dos brasileiros por produtos eletroeletrônicos.

Criada pelo comércio dos Estados Unidos, a Black Friday acontece sempre depois do feriado norte-americano de Ação de Graças. O tradicional dia de ofertas foi importado pelo Brasil em 2011 e, desde então, ocorre anualmente com relativa regularidade.

Quando acontece

Em 2019, a Black Friday acontece em 29 de novembro, tradicionalmente uma sexta-feira. A iniciativa é vista como uma forma de lojistas limparem estoques em preparação para os novos produtos que chegam para abastecer as prateleiras nas festas de fim de ano. A edição deste ano está marcada para a última sexta-feira de novembro.

O evento, porém, ganhou má fama após diversos lojistas não oferecerem ofertas reais – aos poucos, a Black Friday ganhou apelidos como “Black Fraude” e as ofertas passaram a ser tratadas pelo público como “a metade do dobro”. Ainda assim, os organizadores falam em “recorde de vendas ano a ano”. O volume de vendas de 2018, segundo dados oficiais, superaram em 23% os números de 2017.

Quais lojas participam?

O evento começou concentrado em lojas do e-commerce, mas hoje já envolve o varejo como um todo, incluindo pontos físicos e empresas de pequeno a grande porte. No entanto, apenas algumas se associam ao grupo idealizador e oferecem supostas garantias de que os produtos anunciados trazem ofertas reais.