A Boeing e a Embraer anunciaram a criação de uma nova empresa de aviação comercial

A Boeing e a Embraer anunciaram nesta quinta-feira (05) a assinatura de um acordo de intenções para formar uma joint venture na área de aviação comercial da companhia brasileira. Nos termos do acordo, a fabricante norte-americana de aeronaves deterá 80% do novo negócio, e a Embraer, os 20% restantes.

As operações e serviços de aviação comercial da Embraer foram avaliados em US$ 4,75 bilhões (R$ 18,6 bilhões). A Boeing, maior fabricante de aeronaves do mundo, deve pagar US$ 3,8 bilhões por 80% da joint venture – empresa criada a partir dos recursos de duas companhias que se unem e dividem os seus resultados (lucros e prejuízos).

Em 2017, a área de aviação comercial da Embraer respondeu por 57,6% da receita líquida da companhia, com US$ 10,7 bilhões de um total de US$ 18,7 bilhões. A parceria deve entrar nos resultados financeiros da Boeing por ação no início de 2020 e deve gerar uma sinergia anual de custos estimada em cerca de US$ 150 milhões, sem considerar impostos, até o terceiro ano.