A Bovespa fechou em alta, com as ações da Petrobras disparando mais de 8%

O principal índice de ações da bolsa brasileira (B3), o Ibovespa, fechou em alta nesta segunda-feira (4), alcançando mais de 8% e tendo como pano de fundo um viés positivo no mercado externo e ajudado pela recuperação das ações da Petrobras, após a indicação de Ivan Monteiro para a presidência da empresa em substituição a Pedro Parente, e com o mercado de olho em possíveis mudanças na política de preços da estatal.

O Ibovespa subiu 1,76%, a 78.596 pontos.

As ações da Petrobras subiram 8,6% nas preferenciais (que dão preferência na distribuição de dividendos) e 6,46% nas ordinárias (com direito a voto em assembleias da empresa), mesmo em dia de baixa dos preços do petróleo.

Já a ação da BRF subiu 4,28%, ainda em meio a expectativas de que Pedro Parente assuma a presidência-executiva da companhia. Parente, que renunciou ao respectivo cargo na Petrobras na sexta-feira, já comanda o conselho de administração da empresa de alimentos. Uma decisão pode ser tomada já nesta semana.

Na sexta-feira (1), o Ibovespa fechou em alta, mesmo em meio à queda de quase 15% das ações da Petrobras, após o pedido de demissão de Parente. Os papéis da estatal chegaram a despencar 21%. O Ibovespa subiu 0,63%, mas acumulou queda de 2,1% na semana.

Com a saída de Parente do comando da Petrobras, a empresa perdeu em 1 dia R$ 40,9 bilhões em valor de mercado. A estatal terminou o dia avaliada em R$ 230,5 bilhões, contra R$ 271,4 bilhões no pregão anterior, segundo dados da provedora de soluções financeiras Economatica. Ainda na noite de sexta-feira foi anunciado o nome do diretor financeiro da Petrobras, Ivan Monteiro, para a presidência da estatal.

Cenário externo favorável

Para profissionais de renda variável ouvidos pela Reuters, o pregão encontrou reforço no cenário externo tranquilo, com alta nas bolsas de Estados Unidos e Europa e da fraqueza do dólar.

Para um gestor ouvido pela Reuters, a alta nesta sessão refletiu alívio depois das fortes perdas no mês passado. “Mas tende a ser algo momentâneo, uma vez que a percepção de risco ainda é ruim e a eleição está cada vez mais próxima.”

Ivan Monteiro

A decisão de se convidar Monteiro para suceder Pedro Parente, que pediu demissão, foi tomada em uma reunião no Palácio do Planalto entre o presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco.

Com a escolha de Monteiro, homem de confiança de Parente, Temer quer indicar que não haverá mudança na política de recuperação da Petrobras.

Ivan de Souza Monteiro foi levado para a Petrobras em 2015 por Aldemir Bendine, ex-presidente do Banco do Brasil nomeado naquele ano presidente da estatal do petróleo pela então presidente Dilma Rousseff – Bendine sucedeu Graça Foster.

Na ocasião, Monteiro era vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores do Banco do Brasil, cargo que ocupou entre 2009 a 2015.

Condenado a 11 anos de prisão pelo juiz federal Sérgio Moro na Operação Lava Jato, Aldemir Bendine foi preso em julho do ano passado.

Ivan Monteiro também foi membro do Conselho de Administração das empresas Banco Votorantim, BV Participações, BB SH-2 MAPFRE, Ultrapar e BB Seguridade.

