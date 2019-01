A Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal apreenderam 240 quilos de maconha no Sul do Estado

Na madrugada deste sábado (19), em uma ação conjunta que envolveu policiais militares de serviço e de folga e a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um veículo foi abordado na cidade de Santa Vitória do Palmar, no Sul do Estado.

Dentro da caminhonete foram localizados 240 tabletes de maconha. O condutor informou que saiu de Rio Grande com destino a Santa Vitória do Palmar, e que não era a primeira vez que estava transportando drogas.

Disse, ainda, que havia um segundo veículo aguardando por ele no destino combinado. Ele foi preso e o material apreendido, e está sendo lavrado o flagrante junto à Polícia Federal.

