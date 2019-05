A Brigada Militar formou a sua primeira turma de instrutores para atuar na prevenção à violência e ao uso de drogas pelos estudantes

Por meio do Programa de Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, a Brigada Militar formou a sua primeira turma de instrutores para atuar em ações preventivas com essa finalidade junto a instituições públicas e particulares de ensino. A formatura ocorreu na Câmara de Vereadores de Taquara.

O grupo é composto por 33 militares vinculados a unidades de todo o Rio Grande do Sul. Eles completaram 110 horas de aula, conforme estabelecido pelos parâmetros do Dare America (Drug Abuse Resistance Education).

A ideia é contar de forma permanente, a partir de uma metodologia específica, com agentes treinados para transmitir aos estudantes a importância de se valorizar a vida, mantendo-se longe do tráfico e consumo de entorpecentes, bem como de outros crimes.

Agora na condição de instrutores do programa, os brigadianos poderão colocar em prática as habilidades aperfeiçoadas com o auxílio de pedagogia, técnicas de ensino e estratégias de comunicação, apenas para mencionar alguns exemplos.

O foco é a educação infantil, as séries iniciais e o ensino fundamental, sobretudo na quinta, sexta e sétima séries, faixa de instrução que coincide com a pré-adolescência (10 a 12 anos) e adolescência (12 a 17 anos).

Conhecido pela sigla “Proerd”, o Programa de Educacional de Resistência às Drogas e à Violência é baseado no Dare, criado em 1983 pela professora norte-americana Rutty Hellen em conjunto com o Departamento de Polícia da cidade de Los Angeles, na Califórnia (Estados Unidos).

Atualmente o programa está presente em 50 unidades federativas do Estados Unidos, além de outros 57 países. No Brasil, chegou em 1992, por iniciativa da PM (Polícia Militar) do Rio de Janeiro.

Conferência

Com a participação de conselheiros tutelares, rede de atendimento e gestores de mais de 250 municípios gaúchos, começou nesta terça-feira a 10ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento, que prossegue até esta quinta-feira, discute a proteção integral, a diversidade e o enfrentamento de episódios de violência.

Além de escolher os delegados que participarão em outubro de um evento nacional em Brasília, o encontro mobiliza os integrantes do SGD (Sistema de Garantia de Direitos) e as próprias crianças e adolescentes para a construção de propostas voltadas para a proteção integral desse segmento populacional por meio de políticas públicas.

A Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente é uma realização da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, em conjunto com o Cedica (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com a Ubea (União Brasileira de Educação e Assistência e a PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).

(Marcello Campos)

