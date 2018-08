A Brigada Militar intensificou a fiscalização no Litoral Norte gaúcho

A Brigada Militar intensificou a fiscalização nas ruas de Osório, Santo Antônio da Patrulha e Capão da Canoa, incluindo o balneário de Capão Novo, na tarde e noite de terça-feira (31). Estiveram em ação patrulhas com o efetivo administrativo da sede do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral), do 8º BPM e do 2º BPAT. Os militares da área administrativa foram às ruas para aumentar o policiamento ostensivo, proporcionando mais segurança às comunidades.

Foram abordados 98 veículos em Osório, tendo sido recolhidos cinco devido ao licenciamento vencido.

Em Santo Antônio da Patrulha, foram abordadas 88 pessoas e fiscalizados 71 veículos, resultando em três autos de infração de trânsito e no recolhimento de um veículo. Também foi identificada e conduzida à Delegacia de Polícia uma pessoa que se encontrava na condição de desaparecida do Rio Grande do Sul havia duas décadas.

Em Capão da Canoa e Capão Novo, 78 pessoas foram abordadas e um homem foi preso em flagrante com 40 gramas de maconha. Também foram fiscalizados 25 veículos, sendo um recolhido por infração de trânsito.

