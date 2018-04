A Brigada Militar recebeu 114 novas viaturas e armamento

O governo do Estado repassou, nesta segunda-feira (2), 114 novas viaturas e 164 escopetas calibre .12 à BM (Brigada Militar). São 86 carros e 28 caminhonetes, que representam o segundo lote de veículos adquiridos para reforçar o policiamento ostensivo em todo o Rio Grande do Sul. A entrega oficial foi realizada pelo governador José Ivo Sartori e pelo secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, em Porto Alegre.

Até o momento, a aquisição de viaturas para a BM representa um investimento de R$ 25 milhões: R$ 14,4 milhões do governo do Estado e R$ 10,6 milhões do Proinveste (Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal). As armas foram compradas com recursos do Tesouro do Estado. As 164 escopetas têm preço unitário de R$ 2,2 mil, um investimento total de R$ 366 mil.

O governador Sartori salientou o trabalho permanente no sentido de qualificar e reforçar as forças da Segurança Pública. “O poder público não consegue tudo sozinho, por isso, trabalhamos com parcerias, como a que fizemos com o Instituto Floresta e com a prefeitura de Canoas. Em outra frente, seguimos fazendo a nossa parte, a exemplo de hoje, com a entrega de mais viaturas e armas, um investimento do Estado de R$ 12,5 milhões”, explicou.

Uma nova licitação para compra de viaturas está em andamento. A intenção do governo do Estado é adquirir 1.150 veículos, para todas as instituições da Segurança Pública.

O secretário Cezar Schirmer, no entanto, lamentou que o primeiro certame da nova licitação não tenha apresentado interessados. “A Segurança Pública se materializa com ações concretas, seja na reposição do efetivo ou no reaparelhamento das instituições. Esperamos que as empresas manifestem interesse, para que todos os municípios do RS possam ser contemplados com novas viaturas”, afirmou.

Aquisição de viaturas

O governo do Estado já investiu, desde o início da atual administração, R$ 36,6 milhões na compra de viaturas para a Segurança Pública. Foram R$ 30,2 milhões para a BM e o CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar); R$ 4,4 milhões para a PC (Polícia Civil); R$ 1,7 milhão para o IGP (Instituto-Geral de Perícias); e R$ 328 mil para a Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários).

A parceria com o governo federal também garantiu investimentos no reaparelhamento das instituições vinculadas à SSP. O Ministério da Justiça e Segurança Pública repassou 20 viaturas para o IGP; 14 para a Susepe; 12 para a BM; quatro para a PC; e duas para o CBMRS.

Recentemente, a prefeitura de Canoas repassou aos órgãos estaduais da Segurança Pública 22 viaturas, para uso das instituições no município. Em Porto Alegre, na última semana, um grupo de empresários denominado Instituto Cultural Floresta doou 46 viaturas, que serão utilizadas pela Brigada Militar e pela Polícia Civil na Capital.

Mais viaturas para o interior

No primeiro lote de 118 viaturas, entregue em 26 de dezembro, os critérios adotados priorizaram cidades com mais de 35 mil habitantes nas regiões com maiores índices de criminalidade. A nova aquisição de viaturas busca, também, atender à demanda existente em outros municípios no interior do Estado.

De acordo com o comandante-geral da BM, coronel Andreis Silvio Dal´Lago, 54 municípios vão receber as viaturas. “As picapes serão efetivas no combate ao abigeato e aos crimes ambientais, e os carros darão mais força de resposta no ambiente urbano. Esperamos reduzir ainda mais os índices de criminalidade”, avaliou.

Além da capital, a segunda leva de veículos vai beneficiar municípios de 15 regiões: Alto Jacuí, Litoral Norte, Central, Região Metropolitana de Porto Alegre, Centro-Sul, Fronteira Noroeste, Fronteira Oeste, Missões, Planalto, Serra, Sul, Vale do Caí, Vale do Rio Pardo, Vale do Rio dos Sinos e Vale do Taquari.

Veículos entregues no 2º lote

Foram entregues: 86 veículos Toyota Corolla, destinados ao policiamento ostensivo: R$ 100,3 mil a unidade, total de R$ 8,6 milhões (recursos do Tesouro do Estado); 16 caminhonetes Toyota Hilux 4×4, destinadas ao policiamento ostensivo: R$ 134,8 mil a unidade, total de R$ 2,1 milhões (recursos do Tesouro); 10 caminhonetes Mitsubishi L200 Triton 4×2, destinadas ao patrulhamento ambiental: R$ 127 mil a unidade, total de R$ 1,2 milhão (recursos hídricos da Secretaria do Ambiente Sustentável); 2 caminhonetes Mitsubishi L200 Triton 4×2, destinadas ao policiamento ostensivo: R$ 127 mil a unidade, total de R$ 250 mil (recurso do Tesouro). O total foi de 114 viaturas com valor final de R$ 12,2 milhões.

Distribuição das viaturas

Porto Alegre – 18

Região Metropolitana – 5

Alto Jacuí – 3

Central – 11

Centro-Sul – 5

Fronteira Noroeste – 2

Fronteira Oeste – 24

Litoral Norte – 2

Missões – 5

Planalto – 15

Serra – 3

Sul – 6

Vale do Caí – 2

Vale do Rio Pardo – 9

Vale do Rio dos Sinos – 1

Vale do Taquari – 3

