A Brigada Militar recebeu quase 300 novas viaturas para reforçar ações de policiamento em diversas cidades gaúchas

Na manhã dessa segunda-feira, o governo do Rio Grande do Sul entregou 272 novas viaturas à BM (Brigada Militar), além de 89 carabinas para a Polícia Civil. A aquisição dos veículos e armas foi viabilizada por recursos oriundos de emendas parlamentares de deputados federais e senadores gaúchos. Os lotes já estão a caminho de diversos municípios.

“Ficamos com a sensação de dever cumprido ao perceber que superamos o que nos divide, as diferenças ideológicas e de visão política, e entendemos que o que nos une é muito maior do que o que nos separa”, ressaltou o governador Eduardo Leite. A cerimônia foi realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A verba, de aproximadamente R$ 67 milhões, havia sido garantida em 2017, abrangendo também investimentos em parque tecnológico, radiocomunicação digital, cercamento eletrônico e reaparelhamento do serviço de inteligência. No mês passado, a BM recebeu 2,2 mil coletes balísticos, enquanto a Polícia Civil foi contemplada com um lote de 112 viaturas.

Com esses recursos, reforçados com uma contrapartida estadual de R$ 6,3 milhões, ainda está prevista a aquisição de 312 carabinas e 87 espingardas para a BM, 274 coletes balísticos para a Polícia Civil, 187 pontos e dez salas de cercamento eletrônico, além de 151 pontos e 20 salas de videomonitoramento.

Conforme o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, a previsão é que tudo seja entregue já no próximo semestre: “Essa iniciativa dos parlamentares contemplará mais de 100 municípios e contribuirá com o combate ao crime organizado, gerando uma onda de renovação no aparelhamento da segurança pública”.

O coordenador da bancada federal, deputado Giovani Cherini, evidenciou o esforço coletivo envolvido na compra das viaturas e do armamento. “Podemos consagrar este como um grande dia. E será um dia maior ainda quando virmos os resultados na ponta, diminuindo os índices de violência dos municípios”, argumentou. No total, 126 cidades serão beneficiadas.

Bombeiros

Leite também entregou nove caminhões (cinco viaturas de combate a incêndio e quatro veículos autobomba tanque florestal) ao Corpo de Bombeiros. Os veículos foram adquiridos via convênio com a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), que estabelece a cooperação técnica com relação aos procedimentos de resgate e de salvamento de vítimas de acidentes de trânsito em rodovias estaduais sob administração da concessionária.

Essa parceria, assinada em 2013, prevê um aporte de quase R$ 26 milhões para o setor. Outros dois veículos desse tipo devem ser entregues, mas ainda sem previsão de data.

Índices de violência

O governador gaúcho também salientou que a entrega dos veículos e de armamento está em conformidade ao programa estadual “RS Seguro”. Lançada no início do ano, a iniciativa preconiza a integração entre União, Estado e municípios. São pilares a integração, a inteligência e o investimento qualificado, focado em quatro eixos: combate ao crime, políticas sociais preventivas e transversais, serviços de segurança e sistema prisional.

Quando da entrega das primeiras 112 viaturas para a Polícia Civil, em abril, os agentes da segurança pública destacaram que o primeiro trimestre de 2019 chegou ao fim com o menor número de latrocínios já registrado no Estado desde 2002, quando a contagem começou a ser feita.

“Além do incremento garantido ao combate à criminalidade com a aquisição dos novos equipamentos, em agosto a formatura de 2 mil novos policiais militares trará um reforço ao policiamento ostensivo”, mencionou o site oficial do governo do Estado.

(Marcello Campos)

