A Cabala e os Sistemas, neste domingo (03), 18h, no Auditório Barbosa Lessa no CCCEV

Encontro com a participação do Rabino Nilton Bonder (São Paulo) e mediação do jornalisa Tulio Milman. Reflexão sobre a nova série lançada pelo escritor, abordando, através de sete distintas temáticas, a importância dos sistemas na arte da interpretação. Nilton Bonder é rabino e líder espiritual da Congregação Judaica do Brasil e doutor em Literatura Hebraica pelo Jewish Theological Seminary. Seus livros são publicados também na Holanda, Itália, Alemanha, Estados Unidos, China, Rússia, Coreia do Sul, Espanha e República Tcheca. Recebeu o prêmio Jabuti 2000, na Categoria Religião.

Após o encontro, Nilton Bonder autografa seu livro Cabala e a arte de manutenção da carroça (Editora Rocco), às 19h30, na Praça de Autógrafos, Praça da Alfândega.