A Caixa Econômica Federal pretende economizar mais de 100 milhões de reais por mês com seu plano de demissão de funcionários

A Caixa Econômica Federal prevê poder economizar até 1,5 bilhão de reais por ano (ou mais de 100 milhões reais por mês), a partir de 2018, com o PDV, plano de demissão voluntária, desenhado para este ano. A ideia do banco estatal é conseguir o desligamento de 10 mil funcionários, ou quase 10% do total de empregados atual.

O banco ainda negocia com a União, sua controladora, os detalhes do plano. Para incentivar a adesão, a Caixa deve pagar dez salários extras e garantir o plano de saúde por um tempo que ainda está em discussão – neste período, se o funcionário reunir condições de se aposentar, o plano de saúde fica pelo resto da vida. O PDV será oferecido a todos os funcionários, e não apenas aos que já puderem se aposentar.

No último ano, a Caixa cortou o número de funcionários de 100,3 mil para 97 mil. No acumulado de janeiro a dezembro de 2016, o banco gastou 15,6 bilhões de reais com pessoal, ante 14,3 bilhões de reais do mesmo período de 2015, crescimento de 9,2%. O impacto maior no gasto foi com o aumento do salário dos funcionários, definido em convenção coletiva.

