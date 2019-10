A Caixa Econômica Federal vai reduzir as altas taxas cobradas no rotativo do cartão de crédito

A Caixa Econômica Federal vai ampliar e aprofundar a sua estratégia de redução de juros. A nova frente de competição será a redução das altas taxas cobradas no rotativo do cartão de crédito. O banco federal também prepara novas rodadas de queda nos juros do cheque especial, que estão em 9,4% ao mês e poderão cair a percentuais entre 3% e 4% ao mês. Segue na mira também o crédito pessoal não consignado. As informações são do jornal Valor Econômico.

Os cortes serão anunciados depois da divulgação do balanço do terceiro trimestre, que deverá confirmar que a Caixa caminha na trajetória para apurar um lucro de R$ 20 bilhões neste ano. Diante de suspeitas de que a Caixa está repetindo a estratégia do governo Dilma de cortar os juros marra, a instituição pretende mostrar com números que a estratégia de redução dos juros está sendo implementada dentro de uma administração prudente.

A avaliação do banco é que, por ter uma base relativamente pequena de cartões de crédito, poderá ganhar fatias de mercado sem ter perdas representativas de receitas. Hoje, são 7 milhões de cartões de crédito, um salto em relação aos 4 milhões do começo do ano. Esse número, contudo, é considerado irrisório, diante dos seus quase 100 milhões de clientes com cartão na função débito.

Em geral, a Caixa já cobra juros mais baixos no cartão de crédito do que a média do sistema. Na sua linha de crédito rotativo, a taxa média anual está em 219% ao ano para os clientes que pagam o valor mínimo de suas faturas, ante 289% ao ano médios no sistema financeiro.

Em agosto, a Caixa já havia baixado em 40% os juros cobrados no cheque especial, que caíram de cerca de 290% para 194% ao ano em fins de setembro, no caso das operações com pessoas físicas. Essa taxa equivale, em termos mensais, a 9,4%. A Caixa pretende, ao longo do tempo, reduzir esse percentual à metade ou mesmo a um terço.

O banco estima que a redução na taxa de juro do cheque especial vá ter efeito restrito na sua rentabilidade. Hoje, o volume de crédito emprestado nessa linha soma cerca de R$ 8 bilhões, muito pouco perto da carteira de crédito total de R$ 695 bilhões. A expectativa é que, com juros menores, reduza também a taxa de inadimplência dessas operações, que hoje supera os 40%.

A Caixa não espera aumentar o montante contratado no cheque especial, já que essa linha tem pouca elasticidade de preço, ou seja, os volumes emprestados respondem pouco a movimentos na taxa de juros. Além disso, clientes raramente trocam de banco atraídos pelas taxas de juros do cheque especial.

O Banco Central criou um programa no ano passado para induzir o mercado a cortar os juros no cartão de crédito. Uma regra baixada pela autoridade monetária limita a 30 dias o prazo que os clientes ficam no crédito rotativo. A partir desse período, o banco tem que oferecer uma alternativa de financiamento mais barata. No começo, os juros caíram, mas depois voltaram a se estabilizar.

O BC também estuda medidas para reduzir os juros do cheque especial. Um estudo feito por economistas da instituição descobriu que os tomadores dessa linha se concentram na faixa de renda até dois salários mínimos. As alternativas em avaliação incluem a permissão para cobrar tarifas de quem tem linhas de cheque especial, mas não utilizam, desde que o juro caia.

