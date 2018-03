A Caixa Econômica Federal vai reduzir os juros do financiamento da casa própria

A Caixa Econômica Federal vai reduzir até o fim do mês os juros do crédito habitacional. A informação foi dada nesta segunda-feira pelo presidente do banco, Gilberto Occhi. “Muito em breve, nos próximos dias, acho que a Caixa poderá anunciar uma redução da taxa de juros para recursos captados da poupança e do mercado também”, disse Occhi. “Vamos trazer mais competitividade e queremos competir mais com o mercado, já que não fizemos nenhuma redução de juros no ano”, afirmou.

CSN

Occhi ainda afirmou que as portas da Caixa estão abertas para a renegociação da dívida da CSN. O banco é um dos principais credores da siderúrgica de Volta Redonda (RJ), ao lado do Banco do Brasil. Juntas, as instituições têm quase metade da dívida da CSN.

“Estamos dispostos a discutir, analisar e fazer o melhor com a CSN”, disse o presidente da Caixa, sem detalhar as condições que podem ser oferecidas à empresa.

Melhor resultado da história

De acordo com o excutivo, a Caixa tem um orçamento para 2018 de R$ 82,1 bilhões para investimentos habitacionais no país. Do total, R$ 58,8 bilhões virão do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), R$ 12,7 bilhões do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) e o restante de outras fontes.

“Temos 82 bilhões para habitação em 2018… sempre há revisão dos investimentos em habitação a cada semestre para que a gente possa efetivamente investir”, disse Occhi em um seminário sobre habitação no Rio de Janeiro.

Occhi afirmou que a meta da Caixa e do governo é financiar cerca de 650 mil novas unidades habitacionais, especialmente do Minha Casa Minha Vida, nos próximos anos. Para auxiliar nesse processo nos próximos anos, o presidente da Caixa disse que conversa com o governo sobre a criação da Letra Imobiliária Garantida (LIG), que seria complementar à caderneta de poupança. Tribunal de Contas Desde o final do ano passado, o volume de financiamentos da Caixa tem encolhido. O banco está sem recursos suficientes e estuda uma série de medidas para cumprir regras mais rígidas do sistema financeiro, que exigem que a instituição aumente o nível de capital próprio para poder continuar emprestando recursos a clientes e financiando projetos. A Caixa informou que não irá se manifestar sobre o assunto “no momento” e que a estratégia do banco para o ano no crédito imobiliário deverá ser anunciada após a divulgação do balanço de 2017, prevista para ocorrer ainda neste mês. No dia 12, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, disse que não descarta usar recursos do FGTS para capitalizar o banco e “alavancar” o crédito. No início do ano, o presidente Michel Temer sancionou uma lei que autoriza o banco receber aporte de até R$ 15 bilhões, mas o banco ainda aguarda aval do TCU (Tribunal de Contas da União). Apesar do crédito mais restrito, a Caixa afirma que “todas as linhas estão operando normalmente”, incluindo a pró-cotista FGTS, que havia sido suspensa no 2º semestre do ano passado. No final do ano passado, propostas de financiamento aprovadas ficaram paradas à espera de recursos. A linha pró-cotista FGTS foi retomada em janeiro, mas o valor disponibilizado pelo governo para este ano é menor: R$ 4 bilhões, ante R$ 6,1 bilhões em 2017. A linha pró-cotista é uma das mais disputadas por ser a que costuma cobrar os menores juros para quem não se enquadra nas regras do programa Minha Casa Minha Vida.

