A Caixa Federal antecipou o saque de 500 reais do FGTS para até o fim deste ano

A Caixa Econômica Federal antecipou as datas em que os trabalhadores poderão sacar até R$ 500 de cada conta do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O novo calendário para quem não é cliente do banco foi divulgado nesta segunda-feira (21). Agora, todos podem sacar o dinheiro ainda este ano, antes do Natal.

A Caixa também anunciou que a transferência do dinheiro para outros bancos será gratuita. Antes, o banco havia informado que cobraria R$ 22 pelo serviço.

Novo calendário

Nascidos em janeiro: já podem sacar; Nascidos em fevereiro e março: recebem a partir de 25/10/2019; Nascidos em abril e maio: recebem a partir de 8/11/2019; Nascidos em junho e julho: recebem a partir de 22/11/2019; Nascidos em agosto: recebem a partir de 29/11/2019; Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 6/12/2019; Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 18/12/2019.

Quem tem poupança na Caixa já recebeu o dinheiro diretamente na poupança. Quem tem conta-corrente no banco pode autorizar o depósito e receberá em até 20 dias.

Quem tiver mais de uma conta poderá sacar até R$ 500 de cada uma, seja ativa (de emprego atual) ou inativa (de empregos antigos).

Todos os trabalhadores, independentemente de quando foi liberado o dinheiro, poderão receber até 31 de março de 2020.

Nesta sexta-feira (25), a Caixa libera o pagamento de até R$ 500 de cada conta do FGTS para quem nasceu em fevereiro e março. A medida favorece 8 milhões de trabalhadores, que poderão sacar R$ 3,4 bilhões.

Veja os canais para saque e os documentos necessários:

Lotéricas: até R$ 100 com número do CPF e documento de identidade; até R$ 500 com número do CPF, senha do Cartão do Cidadão e documento de identidade.

Caixas eletrônicos: até R$ 500 com número do CPF e senha do Cartão do Cidadão.

Agências da Caixa: até R$ 500 com documento de identidade.

Correspondentes Caixa Aqui: até R$ 500 com número do CPF, Cartão do Cidadão e senha do cartão.

Para agilizar o atendimento, o trabalhador deve levar a Carteira de Trabalho.

Horários estendidos Algumas agências da Caixa terão horário especial de atendimento para facilitar o saque do FGTS. Elas abrirão uma hora mais cedo e fecharão uma hora mais tarde na sexta (25) e na segunda-feira (28). Também abrirão no sábado (26), das 9h às 15h.