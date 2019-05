A Caixa lança um cartão de crédito com juros mais baixos e sem a cobrança da anuidade

O cartão de crédito é um produto utilizado constantemente por pessoas nas mais diversas situações, independentemente de idade ou condições financeiras. Pensando nessa situação, a Caixa Econômica Federal lançou o cartão de crédito Caixa Simples, destinado, especialmente, para aposentados e pensionistas do INSS, que recebem o benefício no banco.

Os usuários de cartões de crédito têm sempre a reclamação, sobre as taxas de juros cobradas pelas operadoras. E eles têm razão, pois a cobrança feita pelos bancos são extremamente altas na maioria das vezes.

O principal alvo de reclamação dos clientes é em relação ao crédito rotativo. Em alguns casos, portanto, essa modalidade pode ultrapassar a marca de 600% ao ano.

Porém, a Caixa Econômica Federal, banco ligado ao governo federal, costuma praticar taxas de juros mais acessíveis para os seus clientes.

De modo geral, o crédito rotativo dos cartões de crédito desse banco público varia entre 8% e 11%, de acordo com as condições do histórico de cada cliente.

Desse modo, o cartão de crédito Caixa Simples vem para quebrar o paradigma dos juros altos.

Com taxa de juros de 2,85% ao mês, o crédito rotativo do cartão de crédito tem juros três vezes menor do que os demais cartões de crédito do banco.

Não cobra taxa de anuidade

Alguns bancos oferecem a isenção na taxa de anuidade do cartão. Porém, em troca, frequentemente, exigem algumas condições por parte dos clientes.

No entanto no que tange ao cartão de crédito Caixa Simples, não é necessário nenhum gasto minimo.

Desse modo, para a isenção da taxa de anuidade o cliente paga somente a taxa de produção do cartão, que é hoje de R$ 15,00.

Valor do cartão pode ser disponibilizado

Eventualmente, quando surgem dificuldades financeiras, os clientes dos bancos costumam utilizar créditos alternativos. Cheque especial ou empréstimos pessoais, por exemplo.

Os limites desses créditos costumam vir disponibilizados na própria conta do cliente. E são acompanhados, portanto, até da forma de parcelamento. Mas os juros são muito altos também.

A Caixa, por sua vez, oferece a quem tem o cartão de crédito Caixa Simples, a opção de disponibilizar até 95% do limite do cartão; diretamente na conta, caso o cliente queira. E vai executar a cobrança dos valores somente na fatura seguinte.

Atenção para o cuidado que se precisa ter

É preciso tomar muito cuidado ao utilizar este serviço. Isso porque os valores disponibilizados em forma de empréstimo no cartão, terão o acréscimo de juros, equivalentes ao crédito rotativo.

Além disso, o fato de o cartão de crédito Caixa Simples ser consignado, até 5% do valor do benefício é descontado diretamente da conta.

Desse modo, quando o valor excede essa porcentagem, é gerada uma fatura com a dívida restante.

