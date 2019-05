A Caixa lança uma campanha de renegociação de dívidas com descontos de até 90%

A Caixa Econômica Federal lançou uma campanha nesta terça-feira (28) para permitir a pessoas físicas e empresas renegociarem dívidas de créditos comerciais (empréstimos) com mais de 360 dias de atraso. O valor das dívidas a serem renegociadas pode variar entre R$ 50 e R$ 5 milhões.

Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, podem pedir a renegociação clientes com contratos sem suspeita de fraude ou dolo e sem garantias. Num primeiro momento, de acordo com Guimarães, os pagamentos devem ser feitos à vista. “Há uma determinação clara do Conselho de Administração anterior para ser só à vista”, afirmou Guimarães.

A campanha tem validade de 90 dias. A partir desta terça-feira (28), os interessados podem buscar acordos por meio do site, pelo telefone 0800-7268068 ou nas redes sociais da Caixa. Além disso, haverá agências móveis da Caixa instaladas em cidades pelo país. Os descontos variam entre 40% e 90%, conforme a situação dos contratos e o tipo de operação de crédito.

De acordo com a Caixa, 91% das 2,6 milhões de pessoas físicas com pendências poderão quitar seus débitos com menos de R$ 2 mil. No caso das 320 mil empresas que podem se beneficiar da medida, 65% podem ficar em dia pagando menos de R$ 5 mil.

A expectativa do banco é de receber R$ 1 bilhão. O presidente da Caixa adiantou que essa é a primeira de cinco ações que o banco vai promover para diminuir a inadimplência. “Temos mais quatro ações. Neste primeiro ponto é uma medida de extremo impacto. São 3 milhões de pessoas e microempresários, e todos os outros anúncios que faremos irão na mesma direção”, adiantou.

Dívidas

A maioria das dívidas é inferior a R$ 500 Entre os clientes pessoa física, 67% ou 1,8 milhão têm dívidas de até R$ 500, após a concessão do desconto. Outros 500 mil clientes têm débitos de até R$ 1.000. Mais 100 mil têm dívidas que variam de R$ 1.000 a R$ 2.000.

O vice-presidente de Clientes, Negócios e Transformação Digital da Caixa, Valter Nunes, afirmou que pela internet, os clientes digitarão o CPF no site da campanha e já receberão o valor disponível para renegociação e a opção para acessar um boleto.

Pelo menos 60% dos clientes com dívidas tem renda de até R$ 1.500. O total chega a 83% com renda de até R$ 3.000. Dos 2,6 milhões de clientes, 57% são homens e 43% são mulheres. Segundo a Caixa, 45% dos clientes estão na região Sudeste, 23% no Nordeste, 16% no Sul, 10% no Centro-Oeste e 6% na Região Norte.

Parcelamento

O presidente da Caixa afirmou que submeterá ao conselho de administração e à assembleia geral do banco público uma proposta para parcelamento das dívidas em até seis vezes dentro do programa de renegociação. Entretanto, ele declarou que isso não deve ser aprovado com menos de dois meses de análise. Guimarães também disse que a Caixa lançará outro programa para renegociação de crédito imobiliário. Entretanto, ele não deu detalhes de como será a concessão de descontos e quando será lançado.

