A Caixa vai estender o horário de atendimento em duas horas nesta sexta para saques do FGTS até o valor de quinhentos reais

As agências da Caixa vão abrir no próximo sábado e funcionar por duas horas a mais nesta sexta-feira (13), na segunda (16) e na terça (17). A sexta será o primeiro dia do saque imediato de até R$ 500 de cada conta do FGTS. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O vice-presidente de Distribuição, Atendimento e Negócios da Caixa, Valter Nunes, fez a divulgação das informações em transmissão no Facebook. Ele afirmou que a Caixa vai avaliar se será necessário estender o horário de funcionamento em outros dias da semana. “Vamos avaliar o movimento desses dias para ver se efetivamente temos que abrir mais calendários especiais na semana seguinte”, disse Nunes.

No sábado, as agências vão funcionar das 9h às 15h. Sexta, segunda e terça, os novos horários variam: agências que geralmente abrem às 10h, abrirão às 8h. As agências que geralmente abrem às 11h, abrirão às 9h. Agências que geralmente abrem às 9h, abrirão às 8h e fecharão uma hora mais tarde. Agências que geralmente abrem às 8h, continuarão com esse horário, mas fecharão duas horas mais tarde. As agências instaladas dentro de shoppings vão seguir o horário de abertura deles e fechar duas horas depois do habitual. No sábado, as agências também abrirão junto com os shoppings e fecharão às 15h. Segundo a Caixa, no sábado o atendimento será apenas para questões ligadas ao saque do FGTS.

O executivo ressalta que o calendário de saques vai até o ano que vem. “Não há necessidade de ter correria ou de madrugar nas agências porque o calendário vai até 31 de de março”, disse.

Saque começa pelos clientes da Caixa

O saque de até R$ 500 de cada conta do FGTS começa nesta sexta com os clientes da Caixa que nasceram em janeiro, fevereiro, março ou abril.

Para quem tem poupança, o depósito dos valores será feito automaticamente. Quem não quiser tirar o dinheiro precisa avisar o banco até 30 de abril de 2020, para que o valor volte ao FGTS. Quem tem conta-corrente na Caixa e autorizou o depósito até o último domingo (8) também vai ter o valor depositado em sua conta nesta sexta.

Dinheiro será depositado na conta

Para os clientes da Caixa, o dinheiro do do FGTS será depositado diretamente na conta que a pessoa tem no banco, seja poupança ou corrente. Assim, poderão sacar o dinheiro normalmente, como em uma transação normal, não precisando ter Cartão Cidadão.

“Ele (cliente da Caixa) movimenta sua conta normalmente. (O dinheiro do FGTS) é um crédito normal, que está disponibilizado. Ele pode sacar nos guichês de caixa, nos caixas eletrônicos, ou mesmo fazer transferências bancárias, em uma movimentação normal de sua conta”, afirmou Valter Nunes.

Próximas datas de saque

Os clientes da Caixa que fazem aniversário em outros meses recebem em 27 de setembro (nascidos entre maio e agosto) ou 9 de outubro (nascidos entre setembro e dezembro).

Para os trabalhadores que não são clientes da Caixa, a liberação do dinheiro começa a partir de 18 de outubro, também conforme o mês de seu aniversário.

