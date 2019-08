A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou um projeto que obriga escolas municipais a divulgarem as listas de espera por vagas

Nesta semana, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou um projeto-de-lei de autoria de José Freitas (PRB) prevendo a obrigatoriedade de que estabelecimentos da rede municipal de ensino da capital gaúcha divulguem listas com a ordem de espera por vagas. Isso deverá acontecer em todos os níveis, incluindo creches conveniadas à Secretaria de Educação.

“Se informados, os pais participarão e contribuirão de uma forma mais efetiva na vida escolar de seus filhos”, argumentou o parlamentar. “Como a educação deve ser uma prioridade para a administração pública, é fundamental que esses dados, relacionados ao acesso à Educação Infantil, estejam constantemente atualizados, para nortear os investimentos do Município.”

De acordo com o texto, as listas deverão conter pelo menos o nome do requerente, o número de protocolo, a data e a hora da inscrição, bem como a unidade pretendida. A afixação deverá ser feita em local visível, em todos os estabelecimentos da rede, bem como no site da prefeitura. E quando houver alterações nas vagas, as listas deverão ser atualizadas. No caso de desistência, pais ou responsáveis terão que comunicar o fato à secretaria do estabelecimento onde foi feita a solicitação.

Paulo Sant’Ana

Por unanimidade, o Legislativo de Porto Alegre também aprovou o projeto de Moisés Barboza (PSDB) que denomina “Rótula Jornalista Paulo Sant’Ana” o logradouro público conhecido como “Rótula 2.133”, na confluência das avenidas A. J. Renner, Padre Leopoldo Brentano e rua José Pedro Boéssio, próximo à Arena do Grêmio, no bairro Humaitá (Zona Norte). As placas indicativas deverão exibir “Jornalista e colunista gaúcho” sob o nome do logradouro.

Francisco Paulo Sant’Ana nasceu em 15 de junho de 1939 e faleceu em 19 de julho de 2017, em Porto Alegre, aos 78 anos, vítima de complicações decorrentes de um quadro de câncer de rinofaringe, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Moinhos de Vento. Formado em Direito, foi inspetor e delegado da Polícia Civil (1973-1988), além de vereador na capital gaúcha por três legislaturas, pela Arena e MDB: (1973-1977, 1978-1983 e 1984-1988).

Torcedor fanático do Mosqueteiro, ele ganhou fama como personagem da torcida tricolor nas arquibancadas do Estádio Olímpico, a casa do clube entre 1953 e 2012. Assim nasceu a sua primeira atividade como comunicador desportivo, a partir da década de 1970, com atuações nos microfones da TV Piratini e depois Rádio Gaúcha, RBS TV e jornal “Zero Hora”, onde se notabilizou também com suas crônicas diárias, falando dos mais variados assuntos – várias delas foram transformadas em livro.

Em 2002, esse personagem carismático e controverso recebeu o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre, proposto pelo seu ex-colega de partido, João Antônio Dib. Também foi homenageado pela escola de samba Acadêmicos da Orgia, em 1993, com o enredo “O Menestrel da Cultura Popular, Francisco Paulo Sant’Ana”.

(Marcello Campos)

