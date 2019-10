A Câmara dos Deputados pagou hotel com diária de mais de 2 mil reais a deputado

Utilizando recursos públicos, deputados federais gastaram R$ 1,268 milhão com hospedagens no Brasil e no exterior apenas do começo do ano até agora. O valor é equivalente a se hospedar por quase 18 anos num dos mais tradicionais hotéis do centro de Brasília, o Hotel Nacional. O levantamento foi feito pelo Instituto OPS a pedido do site Congresso em Foco.

Personagem importante na crise do PSL, Luciano Bivar, eleito por Pernambuco, se hospedou com luxo no Rio de Janeiro por três dias no mês de junho, o que gerou uma conta, paga pelo contribuinte, de R$ 2.338. O presidente da sigla também esteve em São Paulo onde passou também três dias, cujas diárias superaram R$ 4,2 mil.

O deputado, porém, que mais gastou para se hospedar é o estreante em Brasília Pedro Augusto Bezerra (PTB-CE), filho do ex-deputado federal e atual prefeito de Juazeiro do Norte (CE), Arnon Bezerra. Eleito com pouco mais de 119 mil votos, Pedro foi ressarcido em R$ 24,3 mil por se hospedar em 22 ocasiões no ano, sendo 15 delas em São Paulo, cidade distante 3 mil km do Estado que representa, o Ceará. Uma das diárias pagas pela Câmara chegou a R$ 2.079, a segunda mais cara do ano.

A suíte escolhida pelo petebista possui dois ambientes, cama tipo King Size, banheiro revestido de mármore, sala com sofá, escrivaninha, cadeira e mais uma dezena de comodidades.

Conta mais cara

A diária mais cara paga com recursos públicos no ano, até o momento, é a do deputado Gil Cutrim (PDT-MA), que se hospedou com luxo na capital paulista, distante 2.900 quilômetros de São Luís. Pelas duas noites que passou em São Paulo, o parlamentar foi ressarcido pela Câmara em R$ 4.172, o que representou R$ 2.086 por diária.