A campanha de vacinação contra a pólio e o sarampo já aplicou 117 mil doses em crianças no Rio Grande do Sul

Em uma semana, foram aplicadas no Rio Grande do Sul mais de 59 mil doses da vacina contra a poliomielite e 58 mil contra o sarampo, totalizando 117 mil, dentro da campanha nacional de vacinação contra essas doenças. Os números representam 11,2% e 11,1%, respectivamente, das crianças de 1 ano a 5 anos incompletos que devem ser imunizadas no Estado. A campanha começou no dia 6 de agosto.

No próximo sábado (18), será realizado o Dia D da campanha, quando os cerca de 1,8 mil postos de vacinação gaúchos estarão abertos para distribuir as doses. A meta é alcançar pelo menos 90% das 528 mil crianças que integram o público-alvo da vacinação no Estado. A campanha prossegue até o dia 31 deste mês.

Sarampo

O sarampo não era registrado no Brasil desde 2015. Contudo, neste ano voltaram a ser registrados diversos casos, inclusive com cinco mortes na Região Norte do País. No Rio Grande do Sul, até o momento, há 13 casos confirmados em pessoas com histórico de viagem à Europa e ao Amazonas ou em pessoas que tiveram contato com os pacientes.

Pólio

Também chamada de poliomielite ou paralisia infantil, a pólio está erradicada do Brasil desde 1994, com o último caso registrado no RS em 1983. Nesse modelo de campanha, a vacinação é indiscriminada, ou seja, indicada para todas as crianças dessa faixa etária, independente se estão com as doses de rotina em dia ou não e desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.

Imunização

As vacinas utilizadas para essa estratégia são a VOP (vacina oral da poliomielite) e a tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubéola e caxumba. Essa também é uma oportunidade para que as crianças atualizem a vacinação de rotina.

A vacina da pólio está disponível durante o ano todo nos postos e é indicada para crianças menores de 1 ano de idade em três doses: a primeira aos 2 meses, seguidas de outras duas, aos 4 e 6 meses, todas elas injetáveis. A proteção é completada com dois reforços da vacina oral, aos 15 meses e aos 4 anos.

Em relação ao sarampo, a proteção ocorre por meio da vacina tríplice viral, indicada no calendário básico quando a criança completa 1 ano. Aos 15 meses, ela é complementada com a vacina tetraviral, que protege contra as mesmas doenças da tríplice viral acrescida da varicela (catapora).

“A melhor forma de proteção é a vacina. É importante vacinar. Saúde é uma responsabilidade de todos nós. A consciência da nossa população é que vai determinar o sucesso dessa campanha”, afirmou o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, durante o lançamento da campanha de vacinação. Esse tipo de campanha de reforço, de acordo com o Ministério da Saúde, acontece de quatro em quatro anos e já estava prevista no orçamento da pasta.

