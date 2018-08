A campanha de vacinação contra a pólio e o sarampo terá um novo Dia D no sábado

A Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo e poliomielite terá um novo dia de mobilização. O Ministério da Saúde e a SES (Secretaria da Saúde) estão orientando os municípios que ainda não atingiram a meta de 95% de cobertura que neste sábado (1º) abram os postos para receber por mais um dia o público-alvo, que são todas as crianças de 1 ano de idade a menores de 5. A medida é um alerta para vacinar cerca de 150 mil crianças que ainda não estão protegidas contra as duas doenças. A campanha tinha término previsto para esta sexta-feira (31).

No Rio Grande do Sul, 140 cidades já ultrapassaram a meta prevista. Assim, a recomendação destina-se aos demais 357 municípios gaúchos ou aos que não chegarem ao patamar até esta sexta-feira. Na média, o Estado apresenta uma cobertura de 71%, o que corresponde a mais de 750 mil doses de vacinas aplicadas desde a abertura da campanha, no dia 6 de agosto.

Doses aplicadas por vacina e coberturas por idade: 1 ano: pólio – 88.416 doses, 62,5% / sarampo – 87.756 doses, 62,1%; 2 anos: pólio – 94.619 doses, 74,0% / sarampo – 94.272 doses, 73,7%; 3 anos: pólio – 99.832 doses, 77,6% / sarampo – 99.802 doses, 77,6%; 4 anos: pólio – 94.894 doses, 72,4% / sarampo – 94.735 doses, 72,3%. Total: pólio – 377.761 doses, 71,4% / sarampo – 376.565 doses, 71,2%.

Quantidade de municípios gaúchos por coberturas, segundo o SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações): acima de 95%: 140 municípios; entre 90 e 94%: 74 municípios; entre 80 e 89%: 122 municípios; entre 70 e 79%: 84 municípios; entre 60 e 69%: 52 municípios

Entre 50 e 59%: 21 municípios; abaixo dos 50%: 04 municípios.

Vacinas

As vacinas utilizadas para esta estratégia são a VOP (vacina oral da poliomielite) e a tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubéola e caxumba. Esta também é uma oportunidade para que as crianças atualizem a vacinação de rotina.

A da pólio está disponível durante o ano todo nos postos e é indicada para crianças menores de 1 ano de idade em 3 doses: a primeira aos 2 meses, seguidas de outras duas, aos 4 e 6 meses, todas elas injetáveis. A proteção é completada com dois reforços da vacina oral, aos 15 meses e aos 4 anos.

Em relação ao sarampo, a proteção ocorre por meio da vacina tríplice viral, indicada no calendário básico quando a criança completa 1 ano. Aos 15 meses, ela é complementada com a vacina tetraviral, que protege contra as mesmas três da tríplice viral acrescida da varicela (ou catapora).

Sarampo

O sarampo não era registrado no País desde 2015. Contudo, neste ano, voltaram a ser registrados diversos casos, inclusive, tendo causado cinco mortes no Norte do País. No RS, até o momento, são 23 casos confirmados, dos quais 16 foram em Porto Alegre. Os demais ocorreram em residentes de São Luiz Gonzaga (1 caso), Vacaria (1), Viamão (3) e Alvorada (2).

Pólio

Também chamada de poliomielite ou paralisia infantil, está erradicada do Brasil desde 1994, com o último caso registrado no Estado em 1983. Neste modelo da campanha, a vacinação é indiscriminada, ou seja, indicada para todas as crianças dessa faixa etária, independente se estão com as doses de rotina em dia ou não e desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.

