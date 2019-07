Campanha do Agasalho 2019 já arrecada mais de um milhão de peças

A semana será marcada pelo frio e pela chuva, intensificando a necessidade de doações para a Campanha do Agasalho. Até segunda-feira (22), haviam sido arrecadadas 1,2 milhão de peças de roupas, calçados e itens de cama, mesa e banho na Central de Doações e nas nove regionais da Defesa Civil no Estado. A Campanha do Agasalho 2019 se iniciou em 9 de maio e ainda não tem data de encerramento.

Assim que a Defesa Civil recebe as doações, começa o trabalho de triagem, contagem e separação das peças. Após, o material é embalado e fica pronto para distribuição. As doações já foram repassadas para 200 prefeituras e 21 entidades assistenciais. Outras 60 instituições, entre prefeituras e entidades carentes, estão cadastradas aguardando as doações.

A prioridade desta Campanha do Agasalho são as roupas infantis – tanto de bebês como de crianças maiores –, que têm sido consideradas o ponto fraco da arrecadação. Também podem ser doados cobertores, artigos de cama, mesa e banho, calçados, meias, produtos de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis e cestas básicas.

Onde doar

Central de Doações da Defesa Civil do RS (avenida Borges de Medeiros, 1.501– térreo, em Porto Alegre);

Edifício-sede do Daer (avenida Borges de Medeiros, 1.555, em Porto Alegre);

Todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros;

Coordenadorias regionais da Defesa Civil: Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Frederico Westphalen, Lajeado, Caxias do Sul e Passo Fundo;

Supermercados Zaffari (36 pontos de coleta);

Farmácias São João (267 pontos de coleta);

Unidades do Sesc (66 pontos de coleta);

Praças de pedágio da EGR;

Farmácias Panvel;

Edifício-sede e superintendências regionais do DAER;

A parceria com o aplicativo 99 Pop é outra novidade da edição 2019 para auxiliar no transporte das roupas e alimentos até os pontos de coleta. Ao utilizar o código “agasalho99” no serviço de viagens particulares, o usuário receberá um desconto de 20% nas corridas de ida e volta até o local de entrega da doação.

Abrigo de famílias

A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) prorrogou o prazo até esta sexta-feira, dia 26, às 16h, para a entrega dos documentos previstos no projeto técnico em envelope lacrado, que visa à seleção de Organizações da Sociedade Civil para gestão do Abrigo de Famílias. A publicação está em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre.

O local, previsto para inauguração em setembro de 2019, vai oferecer serviço de acolhimento institucional e receberá até cinco famílias, no total de 20 pessoas (entre crianças e adultos). A Fasc publicou, no Diário Oficial do dia 12/07/2019, página 31, o credenciamento de Organizações da Sociedade Civil que atuam na área da assistência social e têm experiência no atendimento a famílias em vulnerabilidade social. A parceria, com dispensa de chamamento público, para a prestação do serviço de abrigo de famílias deverá seguir as orientações expostas no projeto técnico publicado no Dopa. Nesse espaço é ofertado acolhimento 24 horas de forma ininterrupta, para famílias em situação de vulnerabilidade e risco social da cidade de Porto Alegre.

As organizações interessadas deverão apresentar até sexta-feira, às 16h, os documentos previstos no projeto técnico em envelope lacrado, a ser entregue na avenida Ipiranga, 310, em Porto Alegre, na Coordenação de Gestão de Convênios, no 3º andar, no horário das 10h às 12h e das 14h às 16h.

