A campanha solidária das mulheres da Brigada Militar já entregou mais de 350 mechas de cabelo para pacientes de câncer

Lançada há três semanas, a campanha solidária “Cabelos de Aço”, da BM (Brigada Militar) conseguiu arrecadar até agora 357 mechas de cabelo feminino para pacientes de câncer. As entidades beneficiadas são o Imama (Instituto da Mama), Aapecan (Associação de Apoio a Pessoas com Câncer) e Instituto do Câncer Infantil.

A iniciativa mobilizou policiais militares dos 16 Comandos de Policiamento Ostensivo atuantes no Rio Grande do Sul, além de familiares e civis que se uniram à causa de forma voluntária. Profissionais de estabelecimentos de beleza também aderiram à ideia, proporcionand30o cortes gratuitos para quem se dispusesse a doar parte de seu cabelo.

Segundo a capitã Clarisse Heck, foi fundamental a atitude das policiais militares, citando o caso da soldado Geovana Menaré dos Santos, do 31º BPM (Guaíba), e da soldado Mari Eline Witt dos Santos, do 2º BPAT (Capão da Canoa), que juntas arrecadaram 94 mechas de cabelo. Clarisse também explicou de onde vem o nome da campanha: “é inspirado na força das brigadianas, porque aço simboliza força, coragem, inspiração e recuperação da auto-estima”.

O comandante-geral da BM, Mário Ikeda, salienta o fato de as brigadianas e as voluntárias engajadas compartilharem muita autoestima: “O cabelo é um objeto de vaidade, então elas doaram parte de suas vaidades para pessoas que nem conhecem, mas que estão passando por um grave problema de saúde. Além do trabalho diário e incessante, nossas brigadianas estão compartilhando algo com quem mais precisa”.

Esta foi a primeira etapa de uma campanha mais ampla e que vai se estender até o final de dezembro. As demais entregas às entidades parceiras ocorrerão em datas a serem agendadas, na Capital e Interior. A próxima fase da ação solidária começa em abril, com doações de sangue.

Como doar

– Todos os tipos de cabelo podem ser doados: lisos, ondulados, cacheados, crespos e mesmo os que já foram tingidos ou que possuam outros tipos de substância química;

– Antes de fazer a doação, lave o cabelo e deixe secar naturalmente;

– A mecha precisa ter um tamanho mínimo de 10 centímetros (se for repicado, o mínimo é de 15 centímetros);

– Mesmo que o cabelo esteja danificado, isso não impede a doação, pois é possível recuperá-lo para que também seja utilizado na confecção das perucas.

Exemplos

A “mascote” da campanha é a menina Mayara Bonorino, 8 anos, filha de uma soldado da BM. No ano passado, ela chegou em casa decidida a doar mechas para o Instituto do Câncer Infantil. Surpresa mas orgulhosa, a mãe estimulou a iniciativa e a menina acabou sendo homenageada pela corporação: foi quando surgiu a ideia do projeto “Cabelos de Aço”.

Natural de Uruguaiana, Linda Saionara Souza está em tratamento contra a doença desde fevereiro deste ano. Passadas 30 sessões de quimioterapia, ela se prepara para retornar ao município no final de abril, deixando a sede da Aapecan, onde foi acolhida. Por uma dessas ironias da vida, alguns anos atrás ela própria havia doado cabelos para uma paciente. “É muito bom encontrar pessoas que se propõem a ajudar de coração, com amor e carinho, beneficiando tantas outras mulheres na mesma situação em que me encontro hoje”, ressaltou.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: