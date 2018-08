A candidata do PSTU à Presidência da República defende o fim da propriedade privada

Candidata ao Palácio do Planalto pelo PSTU, Vera Lúcia, 50 anos, defende um governo estatizante e a expropriação do sistema bancário e das cem maiores empresas do País. Ativista sindical de Sergipe e ex-operária, formada em Ciências Sociais, ela afirma ser necessário revogar as reformas implementadas pelo presidente Michel Temer.

Também não faltam críticas aos partidos de esquerda, que para ela se dedicam à defesa da libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre a fragmentação dos partidos de esquerda nesta eleição, ela é taxativa:

“Os partidos de esquerda estão unidos debaixo da asa do PT. Eles têm candidatos diferentes, mas a principal tarefa da esquerda é a campanha Lula Livre. Não há diferença entre os projetos”.

Ela cita o presidenciável Guilherme Boulos (pré-candidato do PSOL), que propõe fazer plebiscito para que os trabalhadores decidam se querem ou não as reformas de Temer. “O que isso muda na vida da classe trabalhadora? Não nos encaixamos nessa denominação”, questiona. “O PSTU é socialista revolucionário. Só defende a classe trabalhadora.”

A respeito da tese de que o ex-presidente Lula é um perseguido político, ela não descansa a sua metralhadora-giratória. “Lula está preso porque é acusado de corrupção e foi condenado”, resume. “Ele está colhendo o que plantou. O Lula traiu os trabalhadores descaradamente. A crise e o desemprego são consequência do governo dele, da Dilma e também do PSDB.”

Ao ser indagada sobre como pretende implementar o projeto que defende uma revolução socialista, ela detalha a sua plataforma:

“O primeiro passo é organizar os trabalhadores e anular todas as reformas, incluindo teto de gastos, mudanças na lei trabalhista e terceirização”, promete. “O segundo é o não pagamento da dívida pública e o não envio das remessas de lucro das multinacionais para o exterior. Depois, a implementação da reforma agrária em latifúndios.”

Outro alvo de suas críticas é o empresariado: “Os empresários hoje são os donos dos meios de produção. Precisamos do fim da propriedade privada para que possamos socializar isso. Eu defendo a expropriação das cem maiores empresas do País, do sistema bancário, a anulação de concessões de portos e aeroportos e a reestatização das empresas que foram privatizadas, inclusive da Vale, e sem indenização.

“Portos e aeroportos sob controle da iniciativa privada voltariam ao controle do poder público. Feito isso, poderíamos reduzir a jornada de trabalho e lançar um plano de obras para absorver a massa de desempregados”.

Caos

Isso não poderia provocar fuga de investidores e levar ao caos econômico? Vera Lúcia responde:

“Os banqueiros e os empresários podem ir embora. Não precisamos deles. Hoje, cem grandes empresários concentram quase 70% da riqueza. Tem que estatizar. O que estamos propondo é uma sociedade socialista de fato. Não existe sociedade socialista sem democracia operária. Os trabalhadores têm que decidir. O estado em que vivemos é democracia para rico. Para o pobre é uma ditadura.”

Esse projeto de revolução socialista tem apoio popular? Com a palavra, a candidata do PSTU:

“Os nossos apoiadores acham que é difícil de ser implementado. Mas não acham que é utopia. Como exigir que o PSTU tenha o seu programa conhecido pelas massas em um país continental como o Brasil se nunca tivemos mais de um minuto de tempo de televisão numa eleição? E agora vamos ter apenas sete segundos”.

O também presidenciável Jair Bolsonaro é outro que não escapa da mira de Vera Lúcia. “Ele é deputado federal há sete mandatos, é milionário. Esses senhores não passam a dificuldade que a gente passa”, condena.

Sobre as chances de chegar ao segundo turno ou mesmo ao Palácio do Planalto, a candidata do PSTU vai direto ao ponto: “Não digo que é impossível eu ser eleita. Mas, mesmo se fosse, não resolveria os problemas da pátria. Os trabalhadores precisariam se organizar”.

Deixe seu comentário: