A cantora Anitta cantou de surpresa em um restaurante na Itália e o seu namorado, Pedro Scooby se derreteu

Anitta está na Europa, onde está em turnê, e passou por um momento feliz ao visitar um restaurante em Milão, na Itália, no último sábado (3). A cantora se emocionou ao ouvir suas músicas tocando no Ristorante L’Angolo Di Casa e resolveu dar uma canja, se tornando a atração do local. Namorado da poderosa, Pedro Scooby registrou o momento e elogiou a amada – que se tornou a primeira brasileira a se apresentar no Festival Tomorrowland: “Minha mulher é foda”.

Em seu Instagram Stories, Anitta vibrou com a execução de seus hits na Itália. “Eles estão tocando todas as minhas músicas no restaurante, no replay! Quero ficar mais”, comentou. Ela ainda lamentou não conseguir conversar com os fãs: “Já pediram uma foto para mim, mas estou muito incomodada porque não lembro mais nada do que eu falava de italiano e que aprendi na escola. As pessoas me pedindo foto em italiano e não sei falar com elas. Mas estou adorando”. Nesta semana, a cantora se apresentou em uma famosa boate de Ibiza, na Espanha, e curtiu a noite ao lado do namorado.

Anitta compartilhou uma foto abraçada ao namorado, Pedro Scooby, em frente à Catedral de Milão: “Noite de turismo porque amanhã é trabalho. Faço show aqui em Milão. Amei a cidade, as pessoas, a comida e já to super ansiosa pro show. Vai ser incrível”. Nesta semana, ela anunciou que deixou de gerenciar sua carreira, passando a função para o americano Brandon Silverstein. Em seu Instagram, ela publicou um vídeo explicando a decisão: “Estou muito feliz, confiante, vou relaxar um pouco, curtir um pouco da minha vida com esse gato que eu arrumei, cantar, trabalhar mais na parte criativa”.

O pai de Anitta, Mauro Machado, creditou a Pedro Scooby a decisão da filha de largar o gerenciamento da carreira. “Uma coisa eu tenho que registrar aqui: esse filho da mãe do Scooby é bom de cama. Vocês não concordam que o cara tem que ser bom de cama? Para ele tirar a Poderosa da administração, do controle e tal. Scooby está mandando bem… Eu pensei que eu fosse bom, mas você se superou, irmão”, brincou ele, conhecido como Painitto.

Cansaço

Em maratona de shows pela Europa, Anitta já começou a sentir o cansaço bater. Em vídeo publicado em seu Instagram, a cantora comentou sobre como as poucas horas dormidas a desgastou.

“O corpo está acordado, mas a alma ficou lá no sonho. Pelo amor de Deus, que sono é esse?”, lamentou ela.

Durante a viagem, ela surgiu dançando de biquíni ao som de sua música Fuego com o DJ Snake dentro do quarto do hotel onde está hospedada em Ibiza, na Espanha.

