A cantora Beyoncé provou que é mesmo uma deusa no clipe de “Spirit”, faixa da trilha sonora de “O Rei Leão”

Se você estava com saudade de alguma novidade musical da Beyoncé, já pode comemorar porque a cantora lançou, na noite da última terça-feira (16), um videoclipe simplesmente perfeito para a música “Spirit”, faixa do álbum “Lion King: The Gift”, que será liberado nesta sexta (19). Além de visuais incríveis e até mesmo cenas do filme, o clipe conta com a participação de Blue Ivy e Jay-Z, filha e marido da dona de “Formation”.

Beyoncé, que faz parte da produção e curadoria do álbum, falou sobre a obra: “Cada canção foi escrita para refletir a narrativa do filme, que dá ao ouvinte a chance de imaginar suas próprias imagens, enquanto ouve uma nova interpretação contemporânea. Era importante que a música não fosse apenas executada pelos artistas mais interessantes e talentosos, mas também produzida pelos melhores produtores africanos. Autenticidade e coração eram importantes para mim”. Ela também falou sobre o conceito do clipe: “O conceito do vídeo é mostrar como Deus é o pintor”.

Hakuna Matata

Um dos remakes mais aguardados de animações clássicas da Disney, o filme O Rei Leão, que estreia nesta quinta (18), vem atiçando a curiosidade dos brasileiros. De acordo com dados do Google Trends, o interesse de buscas em relação ao filme cresceu 85% só nesta semana e, entre as principais pesquisas, estão as perguntas “o que significa Hakuna Matata?” e “o que é live action”?

Na animação de 1994, a música Hakuna Matata é cantada por Timão e Pumba em uma tentativa de ensinar a Simba a aproveitar melhor a vida e não se preocupar tanto com as dificuldades. “Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata!”, diz um trecho da versão em português da canção. A expressão vem da língua suaíli, falada em algumas regiões da África Oriental. Em tradução livre, significa algo como “não há problemas”.

Já o termo em inglês “live action” é utilizado, no cinema, para se referir a filmes gravados com atores – em contraposição a animações e outras produções feitas com computação gráfica. A expressão está entre as principais buscas dos brasileiros relacionadas a Rei Leão nos últimos sete dias, pelo fato de o longa ter sido anunciado dessa maneira. Apesar disso, o filme conta, segundo a Disney, com uma mistura entre live action e computação gráfica.

Outras questões são “que bicho é o Timão?” (ele é um suricato) e quando foi lançada a primeira versão do filme (1994).

A música Hakuna Matata é a primeira na lista de buscas no Google por canções do filme, que cresceram 108% nas duas últimas semanas. Outros títulos muito procurados pelos brasileiros são: Nesta Noite o Amor Chegou, Ciclo sem Fim, O Que Eu Quero Mais É Ser Rei e Se Preparem. Já entre os personagens, os mais populares nos últimos sete dias são, em ordem: Simba, Mufasa, Nala, Scar e Timão.

