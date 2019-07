Claudia Leitte conta como está expectativa pela chegada de Bela e diz que os filhos vêm antes de tudo

A cantora Claudia Leitte comemorou seus 39 anos, recentemente, bem caseira. Mãe de Davi (10 anos) e Rafael (6), ela está no último mês da gestação de Bela, sua primeira filha, todos do casamento com o empresário Márcio Pedreira, que ajuda a gerir sua carreira. E foi nesse clima íntimo, que ela lançou o single romântico “Saudade de você”, cujo clipe conta com a participações do cônjuge e dos filhos — incluindo Bela, já que filmou quando completava o quinto mês de gravidez.

Nesta entrevista, foram muitas as vezes em que a cantora radicada em Salvador (BA) exaltou a importância da família, mesmo quando a conversa caminhava para outro lado. Quando perguntada se é feminista, responde: “Sou uma mulher”. Mas diz lutar pelos direitos femininos, e acreditar que a geração dos filhos “vem com um chip diferente” na discussão de gênero.

Ela também esclarece declarações polêmicas do passado e fala dos planos para a carreira internacional.

1) Que mundo você espera que Bela encontre? Conversa com os meninos sobre questões de gênero?

A gente conversa muito sobre tudo, e os meninos são muito vivos. Essa nova geração, eu tenho muita fé nela. Acredito que são diferentes, têm um chip mais avançado. Acho que minha filha vai ser mais respeitada como mulher. Tenho um marido incrível que é meu parceiro, divide funções domésticas e é meu empresário, trabalha comigo. O homem tem que ser parceiro da mulher e vice-versa.

2) Você se considera uma mulher feminista?

Eu sou uma mulher. Uma mulher forte. E, como toda mulher, quero respeito, que reconheçam meus direitos, a minha luta, eu prezo por igualdade, independente de qualquer circunstância. Acredito na liberdade do outro e eu sou engajada nesse sentido.

3) Por falar nisso, ano que vem você completa 40 anos. Como lida com o passar do tempo?

Eu acabei de fazer 39 anos! É engraçado. Meu marido vai fazer 40 esse ano, e eu acho isso supersexy. Eu adoraria que a coisa fosse mais fácil para todo mundo quando se tratasse de mulher. É uma coisa machista, essa história de novinha… Parece uma bobagenzinha, a gente precisa falar mais sobre isso. Eu me sinto muito mais mulher, mais madura, disposta, desplugada de tudo, hoje, com 39 anos, do que lá na Praia de Copacabana há dez anos com 28 (no DVD “Ao vivo em Copacabana”, de 2008, quando se apresentou para 700 mil pessoas) . Acho que nenhum indivíduo na face da Terra sabe de alguma coisa antes dos 40 anos. A minha vida vai estar começando aos 40.

4) Hoje você é querida pela comunidade LGBTQ+. Mas, em 2008, causou polêmica ao falar “adoro os gays, mas prefiro que meu filho seja macho”. Pensa diferente hoje?

Todo mundo fala besteira uma vez na vida, todo mundo se expressa de forma equivocada, e aí rola má interpretação. E óbvio que, algumas vezes, eu falei alguma bobagem. Normal, né? Faz 11 anos, isso.

5) Você muitas vezes opta por não abordar questões políticas. Por quê?

Eu sou muito relax em relação a isso hoje em dia, graças a Deus. Existe um pensamento sobre artistas, sobre pessoas públicas, como se nós fôssemos personagens de uma trama que existe na cabeça do público. Sou uma mulher, posso falar que tenho três filhos, uma família, então eu procuro sempre pensar primeiro na minha família. Minha bandeira são os meus filhos.

