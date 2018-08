A cantora Demi Lovato deixou hospital e deu entrada em uma clínica de reabilitação fora da Califórnia, disse uma revista

A cantora Demi Lovato deixou o Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, e deu entrada em uma clínica de reabilitação, informou a revista “People”. Demi foi internada no local em 24 de julho, após sofrer uma overdose em casa e ser encontrada desacordada.

Uma fonte da publicação afirmou que ela deixou o hospital no sábado (04) à tarde. De acordo com o portal “TMZ”, a artista embarcou em um avião particular rumo a um centro de reabilitação fora da Califórnia.

“Demi deixou o hospital no final de semana. Ela vai continuar o tratamento em um centro de reabilitação. No hospital, ela esteve cercada de familiares e amigos que auxiliaram sua sobriedade. Todos eles querem que Demi melhore logo. Ela está cercada de muito amor. Ela tem pessoas muito preocupadas com ela. Demi tem uma longa jornada pela frente, mas com amor, essa jornada vai ser absolutamente positiva”, disse uma fonte da revista People.

No domingo (05), a cantora pop americana falou pela primeira sobre o caso em mensagem publicada no Instagram. “Eu sempre fui transparente sobre a minha trajetória com a dependência. O que aprendi é que esta doença não é algo que desaparece ou se desfaz com o tempo. É algo que devo continuar superando e ainda não consegui”, escreveu.

No texto, ela agradeceu a Deus, aos fãs e à família. “Eu agora preciso de tempo para me curar e focar na minha sobriedade e caminho para a recuperação. O amor que vocês todos me mostraram nunca será esquecido e eu espero pelo dia em que poderei dizer que saí do outro lado. Eu vou continuar lutando”, encerrou a artista. O local onde a cantora fará o trabalho para atenuar a dependência do álcool e das drogas não foi revelado.

Nova música

Demi pode ter revelado que não está mais sóbria na música Sober. Na balada, a ex-estrela da Disney canta sobre uma recaída após seis anos de sobriedade. “Mamãe, me desculpe por não estar sóbria mais / E, papai, por favor me perdoe pelas bebidas pelo chão”, diz a letra.

Demi também se desculpa com os fãs: “Me desculpem pelos fãs que perdi, que me viram cair de novo / Eu quero ser um exemplo, mas sou apenas uma mulher”. No Twitter, a cantora divulgou a música, dando a pista de que a canção é realmente autobiográfica. “Minha verdade”, escreveu.

Em 2010, Demi se internou em uma clínica de reabilitação para se tratar do vício em álcool e drogas, e também de depressão e bulimia, fato que ela sempre assumiu publicamente, inclusive no livro de memórias Demi Lovato: 365 Dias do Ano. “Se render é a coisa mais importante, quando você está tentando lutar contra seus demônios”, disse à revista People em 2017. “Você tem que admitir que tem um problema, em primeiro lugar, para depois superá-lo.”

