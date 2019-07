A cantora Maria Rita e o músico Davi Moraes se separaram após oito anos casados

Chegou ao fim casamento de Maria Rita, de 41 anos, e Davi Moraes, de 46. A informação foi confirmada à revista Quem nesta quarta-feira (31) pela assessoria de imprensa da cantora. “Eles não estão mais juntos”, revelou o assessor. Os dois estavam juntos há oito anos e têm uma filha, Alice, de seis anos. A cantora também é mãe de Antônio, de 15 anos, de sua relação com o cineasta Marcos Baldini.

Bem discretos, a filha de Elis Regina e o filho de Moraes Moreira dificilmente frequentavam eventos badalados quando estavam juntos e levavam uma vida totalmente fora dos holofotes a que foram acostumados desde cedo.

Embora muito discreta, no início deste ano Maria mostrou que o casamento de Eliana e seu irmão, João Marcelo Bôscoli, acabou em 2014, mas a amizade entre ela e a apresentadora, não. Eliana foi conferir uma apresentação da ex-cunhada e se declarou a ela em sua rede social.

“Rita, meu amor, Arthur ainda vai ter muito orgulho desta tia talentosa e cheia de luz. Gata, você não precisa de LED, pirotecnia, nenhum efeito especial no palco, sua voz e desenvoltura brilham por si só. Noite mágica. Amei o convite. Quero mais, Maria Rita. Te amo”, escreveu a loira na legenda da foto em que aparece coladinha com a cantora.

A cantora compartilhou a mesma imagem e também falou com carinho da ex-cunhada. “Li, você não sabe a alegria que me deu ter você lá! Te admiro tanto! E você me deu Arthur, que eu espero e oro que olhe pra herança dele com orgulho e grandeza… Te amo! To perto sempre…”, postou Maria.

Ainda em 2018 houve rumores que eles não estariam mais juntos, mas a cantora negou a informação na época.

Davi Moraes, filho de Moraes Moreira, também foi casado com Ivete Sangalo de 2002 a 2004.

Ivete e Iza

A estreia da nova edição do “The Voice Brasil”, na TV Globo, com Iza entre os jurados, substituindo Carlinhos Brown, veio com aposta em grifes gringas para montar os looks. Tanto ela quanto Ivete Sangalo, cada uma com estilo completamente diferente, usaram Balmain e Dolce & Gabbana.

Iza, que tem como stylist Bianca Jahara, apostou em look sensual rosa, com ilhoses. Já Ivete Sangalopreferiu no bom e velho blazer, com enfeites de pérolas, além de joias poderosas, como pulseiras, anéis e brinco de argola. E, para completar, em alguns momentos, usou minióculos escuros, uma das principais tendências do momento.

O blazer Balmain de Ivete Sangalo, que tem como stylist Marco Antonio Gurgel, é uma daquelas peças que fazem todo o look crescer. Os enfeites de pérolas e o tecido pesado deixam a produção sofisticada. O bacana é que a peça pode ser usada até com outras mais básicas e até com jeans, dependendo da ocasião. Ivete apostou em look todo preto. Ou seja, não tem como errar.

