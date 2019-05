A cantora Rihanna se tornou a primeira mulher negra a comandar uma grife de luxo

Rihanna acaba de fazer história ao se tornar a primeira mulher negra a comandar uma grife de luxo. No lançamento da marca Fenty, na última quarta-feira (22), em Paris (França), a cantora, natural de Barbados, comentou o feito.

“Esse é um momento histórico. É algo grande para mim e para toda minha geração”, disse ela ao seleto grupo de jornalistas convidados para conhecer em primeira mão a coleção. “Sou minha própria musa”.

Pertencente ao conglomerado de luxo LVMH, o mesmo que cuida da Louis Vuitton e da Dior, a Fenty tem linha de prêt-à-porter, acessórios, sapatos e óculos escuros, que estarão à venda em uma loja temporária localizada no bairro do Marais, em Paris, a partir do dia 29 deste mês. A ideia também é que haja uma loja on-line, com peças que custam de 200 a 1,100 euros.

“Eu sempre amei moda e estilo”, disse a cantora, de 31 anos, à “Vogue” britânica. “Eu gostava de tudo que minha mãe usava, de maquiagem a roupa. Ela vestia muitas roupas oversized, as era muito feminina.”

Com tudo criado por ela, a ideia é que as pessoas fiquem bem em todos os tipos de corpos: “eu sou uma garota com curvas, então se não puder usar minhas criações não adianta. Preciso ver como vai ficar nas coxas, na barriga… Está bom em mim ou só em modelos?”

